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Стефани Майер выпустит новую книгу "Сумеречной саги"

Новости
    05.05.2020, 16:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Надежды и чаяния поклонников подростковой вампирской эпопеи "Сумерки" вознаграждены - американская писательница Стефани Майер действительно выпускает "Солнце полуночи", новую книгу своей долгоиграющей саги.

Напомним: ранее на официальном сайте автора появились часы, зловеще отсчитывающие время до некоего важного заявления. После чего лагерь фэнов Майер разбился на два стойбища. Сторонники "сумеречной" фракции настаивали именно на "Солнце", оппозиция же предполагала, что речь может идти о продолжении романтической фантастики писательницы "Гостья".

Победили первые - на телешоу Good Morning America Майер сообщила, что все-таки спускает со стапелей "Солнце полуночи", книгу, повествование в которой ведется от лица обморочного вурдалака Эдварда Каллена.

Как пояснила Стефани, таким образом она сподвигается поддержать американский народ в тяжкую годину пандемии и повального мора. Да и как-то несправедливо по отношению к фэнам далее их динамить - роман они ждали больше десяти лет.

"Солнце" предполагалось к выходу еще в 2008-м, но черновики книги утекли в Сеть, и огорченная Майер заморозила проект.

Но теперь вот час пробил. И, как декларирует писательница, "Солнце полуночи" - это именно то, что поможет ее соотечественникам на время отключиться от ужаса реального мира, углубившись к фэнтезийные лирические терзания кровососов.

Одно "но": роман появится на полках только 4 августа.

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