Автор "Сумерек" Стефани Майер намекнула на продолжение

46-летняя американская писательница Стефании Майер, автор небезызвестной, мягко говоря, "Сумеречной саги", внесла изрядную нервную сумятицу в ряды поклонников.

Суть: на официальном сайте писательницы возникли часы, зловеще ведущие обратный отчет. И всё это - без каких бы то ни было дополнительных пояснений.

Что немедленно дало самым оптимистичным фанатам возможность предположить: их ждет новая книга мира "Саги". Ведь общеизвестен факт - более десяти лет назад Майер запланировала опубликовать "Солнце полуночи", книгу, события в которой рассказаны от лица упыря Эдварда.

Но черновики просочились в Сеть, и писательница отказалась от идеи. Заявляя, что книга, похоже, проклята.

Теперь наблюдатели не исключили, что Майер все-таки закончила роман. На что толсто намекает-де фон часов - ночное звездное небо со светлым кругом по центру.

Хотя есть и вторая гипотеза: "Сумерки" тут ни при чем, и речь может идти о другом опусе Майер, менее популярном - романтической фантастике "Гостья". Книга вышла в 2008-м, а в 2013-м появилась одноименная картина - с Сиршей Ронан.

И вполне вероятно, что вот-вот будет объявлено о сиквеле этого проекта.

Ранее сообщалось, что у "Саги" может появиться спин-офф - как раз про Эдварда Каллена. Тем более что уж и конкурентка жарко дышит в загривок.