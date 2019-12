У "Сумеречной саги" появится приквел-спинофф про Эдварда Каллена

Иногда они возвращаются снова (и снова, и снова…): знаменитый молодежный вампирятник "Сумерки" ждет продолжение. Точнее, как это сейчас модно, - предыстория, приквел.

Согласно сведениям ресурса We Got This Covered, специализирующегося на инсайдерской информации из киностудий, компания Lionsgate намерена снять спинофф, посвященный становлению Эдварда Каллена.

Напомним: во всех пяти картинах саги унылого упыря Эдварда сыграл Роберт Паттинсон. И вернется ли он в приквеле - пока неизвестно. Как и нет информации по участию в проекте автора литературной, так сказать, базы всего этого - попавшей под затяжной золотой дождь писательницы Стефани Майер.

Согласно источнику, лента расскажет о Каллене, когда он был еще человеком, умирая от чумы, познакомился с вампиром Карлайлом и получил от того проклятый дар - вечную жизнь. Замариновавшись в теле семнадцатилетнего парубка. Тогда как в реальности кровосос разменял уж как второй век.

По словам инсайдера, проект находится на самой ранней стадии и о каких-то сроках говорить рановато.

Первая часть "Сумерек" вышла в 2008 году, последняя - "Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 2" - в 2012-м. При этом в общей сложности линейка заработала в мировом прокате более 3,3 миллиарда долларов (это к вопросу о золотых дождях).