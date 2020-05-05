Сурганова, Мазаев и Налич примут участие в концерте "Песни Победы"

Телеканал "Москва 24" совместно с мультимедийным сервисом Okko проведет трансляцию концерта, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эфир - 9 мая в 17.00 В онлайн-концерте под названием "Песни Победы" примут участие Uma2rman, Александр Ф. Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Мазаев и Петр Налич.

Смотреть концерт можно в эфире "Москвы 24" и на платформе Okko. Самые известные песни о войне и Великой победе прозвучат в живом исполнении. Зрителей ждут бессмертные строки песен "Темная ночь", "Смуглянка", "Давай закурим", "Последний бой", "На безымянной высоте" и многие другие. Один из интересных и неожиданных моментов концерта - Сергей Мазаев не только выступит сольно, но и подыграет на кларнете Петру Наличу.

"Военные песни - это потрясающее культурное наследие нашего прошлого, это самые светлые моменты. Лучшее, что в моей жизни было, связано с музыкой, в частности с песнями военных лет. С самого детства я пропитан всем этим насквозь, это мое родное, это часть моей Родины", - говорит Сергей Мазаев.

"Память о подвигах людей хранят для нас песни и фильмы, поэтому я с таким трепетом смотрю классику советского кинематографа и слушаю песни военных лет. Такие проекты должны увековечивать в сознании многих поколений подвиг наших соотечественников", - считает Светлана Сурганова.

"9 мая для меня с детства самый важный праздник, который отмечался в нашей семье. Всегда 9 мая мы были вместе. Военные песни - это одни из самых искренних, глубоких, мелодичных песен, которые были сочинены в ту эпоху. В этих песнях есть что-то совершенно неповторимое. Эту интонацию невозможно искусственно воссоздать", - признается Александр Ф. Скляр.