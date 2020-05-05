Тяжелых форм COVID-19 среди школьников нет

В России практически не зафиксировано тяжелых случаев коронавирусной инфекции среди школьников. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире программы "Диалог" (проект телеканала "Россия 24" и Правительства России), где выступил вместе с главой Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлией Шойгу.

- Школьники с марта фактически обучаются дома. Для многих это новая реальность: для них, и для учителей, и для родителей. Мы постоянно на связи со школами, с регионами, развернули большой методический центр, который круглосуточно без выходных оказывает поддержку, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы очень благодарны учителям, которые работают в таких непростых условиях. Руководителям региональных органов управления образования. Мы всегда на связи. Система работает, несмотря на те условия, которые есть. И понятно, что, прежде всего, мы исходим из здоровья наших школьников. Как мы видим, те решения, которые были приняты, они абсолютно правильные. У нас практически не зафиксировано тяжелых случаев среди школьников.

Напомним, в конце марта Минпросвещения рекомендовало перевести школьников на дистанционное обучение. Регионам также дается право завершить учебный год для 1-8 классов досрочно.