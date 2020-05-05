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05.05.2020 13:02
Рубрика: Экономика

Транспортники пообещали дезинфицировать автобусы и после отмены ограничений

Текст: Евгений Гайва
Автопредприятия продолжат проводить дезинфекцию транспортных средств, а водители - применять индивидуальные средства защиты и после выхода из режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса, рассказал "РГ" вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев.

"Это все останется. Потому что выход из самоизоляции не означает, что не нужно применять меры, которые будут способствовать охране здоровья и жизни сотрудников автопредприятий и пассажиров, которые пользуются их услугами", - сказал он.

Решение о поэтапном снятии запретов будет приниматься после 11 мая в зависимости от ситуации с COVID-19. До этого момента в стране объявлен нерабочий период, граждане должны соблюдать режим самоизоляции.

Фото: Иван Макеев/РИА Новости
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Транспортные организации сейчас работают на основе договоренности с органами власти о соблюдении всех мер безопасности, как на грузовом транспорте, так и на пассажирском.

"Когда пассажиропоток резко уменьшился, мы попросили правительство разрешить работать предприятиям, которые соблюдают все эти меры. Никто никого не заставлял. Если не хочешь соблюдать меры, не будешь работать", - сказал Алексеев.

Общественный транспорт регулярно дезинфицируют как внутри салонов, так и снаружи, поручни, ручки протираются специальными растворами, водители носят индивидуальные маски. Затраты на дезинфекцию несут сами перевозчики, пояснил Алексеев.

Возможно правительство все же компенсирует затраты на эти мероприятия, так как это все же государственная задача, заметил он.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Распространение коронавируса COVID-19

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