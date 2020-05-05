Ученые синтезировали антитело против коронавируса

Ученым удалось создать моноклональное антитело, которое может оказаться действенным в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Nature Communications, речь идет о синтезированном голландскими и немецкими исследователями из Утрехтского университета экспериментальном антителе, нейтрализующим не только SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, но и другой вирус SARS-CoV. Причем, синтезированное антитело действует подобно белкам, вырабатываемым человеческой иммунной системой. Воздействуя на белковые шипы вируса, оно препятствует его проникновению в клетку.

"Мы сообщаем о человеческом моноклональном антителе, которое нейтрализует SARS-CoV-2 (и SARS-CoV) в клеточной культуре. Это перекрестно нейтрализующее антитело нацелено на общий эпитоп этих вирусов и может предоставить потенциал для профилактики и лечения COVID-19", - говорится в публикации.

В проведенных экспериментах ученые проверяли свою разработку на генетически модифицированных мышах и получили положительные результаты. Но для того, чтобы использовать синтезированное антитело для лечения людей, требуется его доработать и провести дополнительные эксперименты.

"Моноклональные антитела, нацеленные на уязвимые участки вирусных поверхностных белков, все чаще признаются в качестве перспективного класса лекарственных средств против инфекционных заболеваний и показывают терапевтическую эффективность для ряда вирусов", - отмечают авторы исследования.