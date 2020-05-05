УЕФА запустил процесс возврата билетов на чемпионат Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл портал, где каждый желающий при необходимости может потребовать возмещения стоимости билетов на игры перенесенного первенства Европы.

В организации уверяют, что после публикации окончательного календаря соревнований у болельщиков сохранится возможность возврата денег. Произойдет это в том случае, если они все-таки не смогут посетить матчи.

Еще один важный момент: действительность уже купленных билетов по возможности будет гарантироваться. Окончательно это станет известно после появления календаря.

Напомним: в середине марта УЕФА решил перенести чемпионат Европы-2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет в следующем году с 11 июня по 11 июля.