В Британии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 в Европе

Показатель смертности от COVID-19 в Великобритании стал самым высоким среди стран Европы. По данным Национального офиса статистики, в Соединенном Королевстве от коронавируса нового типа скончались 32 313 человек, что превысило текущие показатели Италии (29,079 смертей), занимавшей первую строчку в этом трагическом списке.

Как уточняет издание Metro, необходимо понимать, что специалисты офиса собирали данные не только о скончавшихся в госпиталях, но и о смертях, произошедших вне медицинских учреждений.

При этом в расчет брались и те случаи, когда в заключении врачей упоминалось лишь подозрение на коронавирус, без подтверждения наличия вируса специальными тестами. Ник Страйп, один из руководителей в офисе статистики, заявил в интервью, что ими зафиксирован более чем четырехкратный рост смертности среди населения в сравнении с данными прошлых лет.

Напомним, что в ходе вчерашней пресс-конференции глава здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что из тех британцев, кто был протестирован на COVID-19, более 190 тысяч оказались заражены.