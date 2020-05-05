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05.05.2020 13:41
Рубрика: Культура

Фонд "Открытое Море" представит международный Проект "Музыка Мира"

В честь 75-летнего юбилея Великой Победы Фонд "Открытое Море" представит международный Проект "Музыка Мира".

Премьера проекта состоится 8 мая 2020 года в 15:00 в Зале Славы Музея Победы на Поклонной Горе. Основной музыкальной темой станет "Симфония №7" русского композитора Дмитрия Шостаковича. Симфония, написанная в 1942 году во время блокады Ленинграда, является наилучшим олицетворением свободы и единения.

Вопреки, сложившимся на сегодняшний день, непростым мировым обстоятельствам, из-за которых невозможно реализовать замысел проекта "Музыка Мира" и провести 5 синхронных живых симфонических концертов в Европе и России, организаторы Проекта смогли обеспечить празднование 75-летней годовщины в виртуальном формате.

Музыкальный диалог о мире невозможно прервать ни режимом карантина, ни закрытием границ. 108 выдающихся музыкантов международного оркестра Baltic Sea Philharmonic более чем из 15 стран объединились в виртуальный оркестр и под управлением всемирно известного дирижера Кристьяна Ярви исполнили "Симфонию №7". Выступления музыкантов, сыгравших каждый свою партию, объединены в концерт в видео-формате.

Гостями проекта станут культурные и общественные деятели со всего мира, которые присоединятся к проекту каждый из своей зоны самоизоляции.

9 августа 1942 года "Ленинградская" симфония сумела проникнуть в сердца миллионов людей из разных стран. 8 мая 2020 года благодаря премьере Проекта "Музыка Мира" мы вновь сможем почувствовать дух победы и почтить память тех, кто обеспечил нам свободу ценой своей жизни.

Площадки вещания Мероприятия будут опубликованы на сайте www.openseafoundation.com

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