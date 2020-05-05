В Германии подсчитали потери от карантина на каждого немца

Блокирование промышленности и общественной жизни в результате пандемии коронавируса обходится потерями порядка 60 евро в день на каждого жителя Германии. В результате страна постепенно погружается в рецессию. К такому выводу пришел профессор кафедры международной экономики университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе Йенс Судекум.

По оценкам исследователя, неделя локдауна стоит экономике около 35 миллиардов евро в неделю. Следовательно, теряется порядка пяти миллиардов в день или в среднем 60 евро на человека. "Первые прогнозы в связи с коронавирусом, которые были сделаны, оказались слишком оптимистичными. Ситуация драматически меняется. Уже ясно, что мы переживаем худшую рецессию со времени окончания Второй мировой войны", - отметил в эфире Bild Live Судекум.

Ученый полагает, что свидетельством негативных процессов является весенний прогноз министерства экономии Германии о снижении ВВП по итогам года из-за кононавируса более чем на 6,3 процента. Ожидается еще более сильный экономический спад, чем в условиях мирового финансового кризиса десять лет тому назад.

Докризисного уровенф экономики, вероятно, снова можно будет достичь в 2022 году. Для устранения последствий кризиса правительство планирует выделить ассигнования объемом в 150 миллиардов евро, заключил профессор Судекум.