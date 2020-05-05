В Испании разъяснили правила пользования машинами

В Испании в понедельник начался поэтапный выход из карантина. Займет этот процесс около полутора месяцев, и на этот период в стране будут действовать определенные правила пользования автотранспортом.

Еще на прошлой неделе в машине могли находиться лишь два человека: водитель и пассажир, который был обязан расположиться на заднем сидении. Примечательно, что это могли быть только родственники или сожители (полиция проверяла их местожительство, адрес указывается на удостоверении личности).

Теперь требования изменились.

"В транспортных средствах с количеством мест не более девяти (легковые авто и минивэны) отныне на каждом ряду могут сидеть по два человека при условии, что они носят маски", - говорится в постановлении министерства транспорта Испании.

Таким образом, в обычной машине могут путешествовать до четырех человек (и только двое в авто с одним рядом сидений). При этом минздрав разрешает использовать транспортное средство не только родственникам.

Ношение масок остается обязательным и для пассажиров такси. При этом никто не может сидеть рядом с водителем.

Наличие маски также является обязательным условием для пользования общественным транспортом, это требование сохранится как минимум до середины июня.

Министерство транспорта допускает, что с 11 мая правила пользования транспортом снова несколько изменятся, поскольку в стране с этого момента будет разрешено собираться группами до 10 человек. И им придется как-то добираться до нужного им места.

К концу мая предполагается разрешить испанцам перемещаться внутри одной провинции, таким образом, многие получат возможность добраться до побережья. Подобные путешествия в Испании люди совершают обычно на личном или арендованном транспорте.

Перемещаться по стране на машине без каких-либо ограничений можно будет лишь к концу июня, отмечает El Mundo.