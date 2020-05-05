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05.05.2020 14:58
Рубрика: В мире

В Испании разъяснили правила пользования машинами

Текст: Юрий Когалов

В Испании в понедельник начался поэтапный выход из карантина. Займет этот процесс около полутора месяцев, и на этот период в стране будут действовать определенные правила пользования автотранспортом.

Еще на прошлой неделе в машине могли находиться лишь два человека: водитель и пассажир, который был обязан расположиться на заднем сидении. Примечательно, что это могли быть только родственники или сожители (полиция проверяла их местожительство, адрес указывается на удостоверении личности).

Теперь требования изменились.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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"В транспортных средствах с количеством мест не более девяти (легковые авто и минивэны) отныне на каждом ряду могут сидеть по два человека при условии, что они носят маски", - говорится в постановлении министерства транспорта Испании.

Таким образом, в обычной машине могут путешествовать до четырех человек (и только двое в авто с одним рядом сидений). При этом минздрав разрешает использовать транспортное средство не только родственникам.

Ношение масок остается обязательным и для пассажиров такси. При этом никто не может сидеть рядом с водителем.

Наличие маски также является обязательным условием для пользования общественным транспортом, это требование сохранится как минимум до середины июня.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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Министерство транспорта допускает, что с 11 мая правила пользования транспортом снова несколько изменятся, поскольку в стране с этого момента будет разрешено собираться группами до 10 человек. И им придется как-то добираться до нужного им места.

К концу мая предполагается разрешить испанцам перемещаться внутри одной провинции, таким образом, многие получат возможность добраться до побережья. Подобные путешествия в Испании люди совершают обычно на личном или арендованном транспорте.

Перемещаться по стране на машине без каких-либо ограничений можно будет лишь к концу июня, отмечает El Mundo.

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