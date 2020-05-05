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05.05.2020 13:46
Рубрика: В мире

В Израиле заявили о значительном прогрессе в поиске лечения от коронавируса

Текст: Юрий Чернов
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Институт биологических исследования Израиля заявил о завершении одного из этапов программы по разработке эффективного лечения коронавируса нового типа. Речь идет о так называемой "пассивной вакцине", антителах, которые способны атаковать вирус COVID-19 в организме человека и нейтрализовать его. Отмечается, что технология сейчас проходит стадию патентования, для возможности дальнейшего коммерческого применения.

Фото: iStock
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Министр обороны Израиля Нафтали Беннет посетил лабораторию Института в этот понедельник, где ему были представлены результаты работы. Как уточняет The Jerusalem Post, глава оборонного ведомства был высоко оценил работу специалистов. "Я горжусь сотрудниками Биологического института, совершившими этот большой прорыв", заявил министр на пресс-конференции, добавив, что к этому удивительному достижению привели "еврейские творчество и изобретательность".

Каких-либо точных сроков появления лекарства на рынке не называлось, ровно как и названия фармацевтических компаний, которые могли бы его потенциально производить. Напомним, что Израиль был одной из первых стран, закрывшей свои границы и применившей строгие ограничения на передвижение на фоне вспышку коронавируса. На данный момент известно о 16 246 выявленных случаях заражения и 235 случаях смерти от этой болезни.

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