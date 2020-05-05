В Киргизии поймали редкого хищника, напавшего на домашний скот

Жители села Эмгек Талаа в Нарынской области Киргизии поймали снежного барса, напавшего на теленка.

Как рассказали в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) КР, на место происшествия прибыла оперативная группа из числа сотрудников департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий.

- Совместно с ветврачами они проверили состояние здоровья барса. Выяснилось, что это пожилой самец. Он был слаб, хромал на одну ногу и плохо видел, - объяснили в агентстве.

Как предположили в ведомстве, именно из-за этого хищник и напал на домашний скот.

Пойманное животное доставили в реабилитационный центр в селе Ананьево в Иссык-Кульской области.

- В настоящее время барс чувствует себя намного лучше. Он находится под постоянным наблюдением ветеринаров, - подчеркнули в ГАООСиЛХ.