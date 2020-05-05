В Киргизии стабилизировалась эпидемиологическая ситуация

Эпидемиологическую ситуацию в республике удалось стабилизировать. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Киргизии Нурболот Усенбаев.

По данным минздрава КР, всего в стране выявили 843 случая заражения COVID-19. При этом 600 человек уже выздоровели. В стационарах в данный момент находятся 232 пациента, из которых пять - в реанимации, умерли 11.

Как отметил Нурболот Усенбаев, главная задача медиков - выявить всех контактных. По его словам, пятого мая в КР зарегистрировали 13 новых случаев болезни, 25 человек выздоровели.