В мае 1945 года руководство Германии дважды подписывало Акт о капитуляции

75 лет назад произошло удивительное событие. Германия, потерпев сокрушительное поражение на своем восточном фронте (читай: отступала под ударами Красной Армии), вдруг попыталась сдаться... на западном. 30 апреля 1945 года Гитлер принял яд, а его правопреемники решили капитулировать перед США и Великобританией. Командующий союзными войсками Дуайт Эйзенхауэр перед искушением не устоял. Акт о капитуляции был подписан в штабе Эйзенхауэра (Реймс) 7 мая. Сталин в телеграмме к Черчиллю и к Трумэну написал: "Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать".

И уже 8 мая Германия капитулировала еще раз. Место и время выбирал лично маршал Жуков: в штабе 5-й ударной армии, в Карлсхорсте (пригород Берлина). От союзников присутствовал маршал английской авиации Артур Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, от Франции - генерал Делатр де Тассиньи.

Со стороны немецкого командования - генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал флота барон фон Фридебург, генерал-полковник авиации Штумпф.

Подписание Акта безоговорочной капитуляции Германии было закончено 8 мая в 22.43 по европейскому времени (00.43 9 мая 1945 года по московскому).

Акт состоял из 6 пунктов. Начинался со слов: "Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил...".

Акценты расставлены правильно. Фашисты капитулируют перед Красной Армией. А затем указаны все остальные.