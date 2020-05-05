В мае 1945 года руководство Германии дважды подписывало Акт о капитуляции

Новости

Медики: COVID-19 пришел во Францию намного раньше официальных данных 23:31
В Стокгольме 10 процентов населения выработали антитела к коронавирусу 23:18
Пожар охватил небоскреб в ОАЭ 22:53
Мартин Вутке и Елизавета Боярская примут участие в концерте ко Дню Победы 22:41
В Самаре сгорели пять жилых домов 21:45
Главврач омской больницы уволился после вспышки COVID-19 21:07
Фермеров предостерегли от чрезмерного использования антибиотиков для КРС 21:00
Глава Нижнего Новгорода на новой должности займется развитием Арктики 20:58
Фильм "Пиноккио" Маттео Гарроне продан на Amazon 20:53
Число зараженных COVID-19 в войсках и учебных заведениях МО достигло 3230 20:50
Венеция ищет возможности провести фестиваль в запланированные сроки 20:45
Чехия намерена обсудить разногласия в отношениях с Россией 20:42
В США 5-летний ребенок угнал машину родителей и поехал покупать Lamborghini 20:39
В Петербурге четыре медработника скончались от коронавируса 20:38
В Японии произошло мощное землетрясение 20:35
Какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19 20:02
Отец Хабиба доставлен в одну из столичных больниц 19:54
УЕФА запустил процесс возврата билетов на чемпионат Европы 19:43
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих 19:36
Памятник Евпаторийскому десанту украсили Георгиевской лентой 19:33
Российские звезды приглашают 9 мая вместе спеть "День Победы" 19:26
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе 19:25
Представители Киргизии примут участие в фестивале "Спасибо за Победу!" 19:04
В Северной Осетии скончались еще два человека с COVID-19 18:53
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
05.05.2020 21:46
Рубрика: Общество

Без нас не обошлись

В мае 1945 года руководство Германии дважды подписывало Акт о капитуляции
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 96(8150)
75 лет назад произошло удивительное событие. Германия, потерпев сокрушительное поражение на своем восточном фронте (читай: отступала под ударами Красной Армии), вдруг попыталась сдаться... на западном. 30 апреля 1945 года Гитлер принял яд, а его правопреемники решили капитулировать перед США и Великобританией. Командующий союзными войсками Дуайт Эйзенхауэр перед искушением не устоял. Акт о капитуляции был подписан в штабе Эйзенхауэра (Реймс) 7 мая. Сталин в телеграмме к Черчиллю и к Трумэну написал: "Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать".
Жуков принимает капитуляцию: место и время подписания исторического Акта выбирал СССР. Фото: РИА Новости Жуков принимает капитуляцию: место и время подписания исторического Акта выбирал СССР. Фото: РИА Новости
Жуков принимает капитуляцию: место и время подписания исторического Акта выбирал СССР. Фото: РИА Новости

И уже 8 мая Германия капитулировала еще раз. Место и время выбирал лично маршал Жуков: в штабе 5-й ударной армии, в Карлсхорсте (пригород Берлина). От союзников присутствовал маршал английской авиации Артур Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, от Франции - генерал Делатр де Тассиньи.

Фото: Евгений Халдей /ТАСС
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году

Со стороны немецкого командования - генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал флота барон фон Фридебург, генерал-полковник авиации Штумпф.

Подписание Акта безоговорочной капитуляции Германии было закончено 8 мая в 22.43 по европейскому времени (00.43 9 мая 1945 года по московскому).

Акт состоял из 6 пунктов. Начинался со слов: "Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил...".

Акценты расставлены правильно. Фашисты капитулируют перед Красной Армией. А затем указаны все остальные.

Общество История Вторая мировая война День Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Умер генеральный конструктор Евгений Микрин
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание