В мае 1945 года руководство Германии дважды подписывало Акт о капитуляции

И уже 8 мая Германия капитулировала еще раз. Место и время выбирал лично маршал Жуков: в штабе 5-й ударной армии, в Карлсхорсте (пригород Берлина). От союзников присутствовал маршал английской авиации Артур Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, от Франции - генерал Делатр де Тассиньи.
Со стороны немецкого командования - генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал флота барон фон Фридебург, генерал-полковник авиации Штумпф.
Подписание Акта безоговорочной капитуляции Германии было закончено 8 мая в 22.43 по европейскому времени (00.43 9 мая 1945 года по московскому).
Акт состоял из 6 пунктов. Начинался со слов: "Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил...".
Акценты расставлены правильно. Фашисты капитулируют перед Красной Армией. А затем указаны все остальные.