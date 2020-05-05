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05.05.2020 13:23
Рубрика: Происшествия

В Москве бухгалтер перевела 8 миллионов мошенникам, которые представились ее боссом

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве бухгалтер перевела 8 миллионов мошенникам, которые представились ее начальством. Как передает kp.ru, крупная московская компания на Ленинском проспекте, которая занимается поставкой минеральных удобрений, как и многие фирмы из-за коронавируса перешла на "удаленку". Ее сотрудники общаются с начальством по телефону и электронной почте.

Во вторник замглавного бухгалтера Елена получила сообщении от гендиректора, в котором он просил ее перевести деньги для серьезной сделки. При этом директор уточнил, что важно соблюдать полную конфиденциальность и не обсуждать это по телефону с коллегами. Следующим письмом гендиректор сообщил, что с Еленой свяжется адвокат аудиторской компании для уточнения деталей сделки. Через некоторое время раздался звонок из Великобритании. Женщина представилась адвокатом и уточнила, знает ли бухгалтер о намечающейся сделке. После этого звонившая озвучила сумму контракта - 1 миллион долларов.

Фото: iStock
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Для перевода Елене требовалось подготовить соответствующий пакет документов, а на это потребуется время, тогда адвокат удалилась убеждать партнеров забрать деньги частями. Позднее на электронную почту Елены поступило письмо с текстом: "Мне удалось убедить наших партнеров следующим образом: сегодня мы отправим первую часть взноса - 8 000 000 рублей, также нужно перевести 3 000 000 долларов США в рубли, таким образом: завтра мы сможем отправить вторую часть первого взноса". Вместе с текстом в письме были реквизиты банковского счета.

Переписка и телефонный разговор не насторожили бухгалтера, и она исполнила поручение начальника. О том, что ее писали мошенники, женщина узнала только после того, как перевела 8 миллионов рублей. В настоящий момент делом занимается полиция.

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