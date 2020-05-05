В Одесской области демонтировали памятник Григорию Котовскому

В конце апреля в селе Крутояровка Одесской области был демонтирован памятник уроженцу этих мест, герою Гражданской войны Григорию Котовскому.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на отдел образования, культуры, молодежи и спорта Старокозацкого сельского совета Белгород-Днестровского района, бюст Котовского располагался на земле, являющейся частной собственностью. В итоге активисты, исполняющие закон о декоммунизации, принятый на Украине в 2015 году, вместе с представителями местных властей смогли "путем переговоров" убедить владельца земельного участка убрать памятник.

В сельсовете уточнили, что бюст Котовского был снят с постамента 29 апреля.