В Республике Сербской рассказали о борьбе с фальсификацией истории

Сербские лидеры в преддверии 75-й годовщины Великой Победы над фашизмом выражают согласие с позицией России о необходимости консолидации усилий международного сообщества на основе принципа неделимости безопасности, в том числе в целях недопущения повторения катастрофы XX века, которой стала Вторая мировая война. При этом в Белграде и Баня-Луке звучит обеспокоенность из-за участившихся попыток произвольно интерпретировать, искажать и фальсифицировать историю. В этой связи здесь обращают внимание на недопустимость публичных призывов к реабилитации нацизма, героизации фашистских преступников и их пособников.

Корреспондент "Российской газеты" попросил прокомментировать складывающуюся ситуацию председателя Народной Скупщины Республики Сербской Неделько Чубриловича. "Несомненно, русский народ в той борьбе принес огромную жертву, и этот факт не оспаривался даже во времена величайших испытаний - в течение так называемой "Холодной войны", - констатировал политик. - К сожалению, в последние годы началась ревизия результатов Второй мировой войны, в контексте чего оспаривается роль и вклад русского народа в слом нацизма и фашизма. Эта ревизионистская историография давно вышла из научных кругов и стала частью общественного мнения в странах, являвшихся членами антигитлеровской коалиции, а также в некоторых других государствах - членах Европейского союза".

Чубрилович отметил то, что в Республике Сербской бесспорен решающий вклад русского народа в победу над нацизмом и фашизмом в Европе, здесь энергично оказывают сопротивление любым попыткам ревизии этого несомненного исторического факта. "Войска советской Красной армии освободили более 10 государств нынешнего Европейского союза, а также другие страны, - напомнил он. - Каждый миролюбивый и доброжелательный человек должен преклоняться перед памятью этих жертв, потому что это самое меньшее, что мы можем для них сделать".

Спикер напомнил, что и сербский народ на просторах бывшей Югославии принес наибольшую жертву в борьбе со злом фашизма. "Сербы уже в ходе демонстраций в Белграде 27 марта 1941 года одними из первых в Европе показали свой антифашистский настрой, - указал он. - Наш долг - лелеять и защищать истинные ценности антифашизма как либертарианской идеи, а также развивать культуру памяти о страданиях сербского народа, который в этой борьбе отдал гораздо больше, чем кто-либо на Балканах".

Политик заявил, что Республика Сербская гордится геройским участием сербского народа в антифашистской борьбе. "Наша обязанность и наш долг - передать следующим поколениям правду о героических страданиях человечества в борьбе с фашизмом и нацизмом, яростно противостоять всем попыткам пересмотра исторических фактов, которые, к сожалению, присутствуют и в нашем окружении". Резюмируя, Чубрилович сказал: "Да здравствует братство и единство русского и сербского народов!"