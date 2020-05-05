В России запретили работу "наливаек" в жилых домах

С пятого мая в России запрещена продажа спиртного в небольших объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Соответствующий закон был принят еще 17 апреля Госдумой, а 24 апреля подписан президентом России. Речь идет о заведениях площадью менее 20 квадратных метров. При этом региональные власти могут устанавливать и другие ограничения, которых нет в общероссийских нормах.

Авторы инициативы подчеркивают, что она направлена на борьбу с так называемыми "наливайками" - небольшими барами на первых этажах, которые торговали алкоголем по ночам и превращали жизнь людей "в настоящий ад".