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05.05.2020 08:41
Рубрика: Экономика

В России запретили работу "наливаек" в жилых домах

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

С пятого мая в России запрещена продажа спиртного в небольших объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Продажи алкоголя в России выросли незначительно

Соответствующий закон был принят еще 17 апреля Госдумой, а 24 апреля подписан президентом России. Речь идет о заведениях площадью менее 20 квадратных метров. При этом региональные власти могут устанавливать и другие ограничения, которых нет в общероссийских нормах.

Авторы инициативы подчеркивают, что она направлена на борьбу с так называемыми "наливайками" - небольшими барами на первых этажах, которые торговали алкоголем по ночам и превращали жизнь людей "в настоящий ад".

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