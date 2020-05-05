В школах появится новый курс по ОБЖ

В российских школах появится новый курс и новый учебник по ОБЖ - практико-ориентированный, учитывающий в том числе информационную безопасность школьников. Об этом рассказали министр просвещения Сергей Кравцов и глава Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу в эфире программы "Диалог" (проект телеканала "Россия 24" и Правительства России).

Сергей Кравцов открыл секрет: Юлия Шойгу - один из авторов очень важного учебника - курса по основам безопасности жизнедеятельности.

- Мы этот учебник тоже поддерживаем, надеюсь, что он будет издан и будет использоваться в наших школах. И, наверное, там ту ситуацию, которая есть, тоже надо и отразить и учесть в новом курсе, - рассказал Сергей Кравцов. - Предмет ОБЖ играет очень важную роль. Важны не только теоретические, но и практические знания. Особенно информационная безопасность. Сейчас есть новые реальности, с которыми сталкиваются наши школьники.

Новый учебник будет ориентирован на практику, на прикладной характер, на то, чтобы школьник смог позаботиться о собственной безопасности. Курс поможет школьникам сформировать ответственное отношение ко многим вещам, самостоятельность.

- Мы как раз очень много внимания в курсе ОБЖ, в новом, обновленном курсе ОБЖ посвящаем сохранности персональных данных и мероприятиям, связанным с психологической безопасностью, - рассказала Юлия Шойгу. - Тот формат, в котором сейчас учатся ребята, позволяет развернуть и курсы повышения квалификации, в том числе для учителей ОБЖ. Ну а несколько разделов из ОБЖ, по-моему, в прямом эфире сейчас всей страной сдаем практически на государственной итоговой аттестации. Интересно было бы посмотреть на то, как система дистанционного образования сработает, может быть ее можно использовать и для повышения квалификации педагогов.

- Для нас, конечно, важно будет следующим этапом организовать подготовку учителей под этот курс, - считает Сергей Кравцов. - Мы здесь надеемся на вашу поддержку и помощь коллег, специалистов. Потому что важно будет такой небольшой курс повышения квалификации для учителей тоже сделать.