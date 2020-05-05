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05.05.2020 20:39
Рубрика: В мире

В США 5-летний ребенок угнал машину родителей и поехал покупать Lamborghini

Текст: Диана Ковалева

Во время очередного дежурства сотрудники дорожного патруля американского штата Юта задержали необычного нарушителя - пятилетнего мальчика, который собирался доехать до Калифорнии на родительской машине. На вопрос, зачем он собрался в такое дальнее "путешествие", малыш ответил, что захотел купить машину Lamborghini.

"Он уехал из родного дома после ссоры с матерью. Она сказала, что не купит ему Lamborghini. Он решил, что возьмет ее машину и поедет в Калифорнию, где купит авто сам… При этом в его кошельке было всего три доллара", - сообщила дорожная служба штата Юта в своем Twitter.

Фото: iStock
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Как рассказал сотрудник патруля Рик Морган, мальчик привлек его внимание тем, что ехал, постоянно дергаясь из стороны в сторону. "Когда я подошел к автомобилю, то ожидал увидеть кого-нибудь, кому нужна помощь медиков", - приводит слова Моргана телеканал CBS News. А другие члены патруля изначально приняли нарушителя за водителя с инвалидностью.

Как позже выяснилось, родителей мальчика не было дома, когда он решил "угнать" их машину. Они уехали и оставили "за старшую" его сестру, которая, по ее словам, уснула, а когда проснулась, брат уже пропал.

Теперь местному прокурору предстоит решить, вызывать в суд родителей горе-угонщика или же ограничиться предупреждением.

В мире США

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