В США сильный ветер оставил без света 130 тысяч потребителей

Более ста тысяч потребителей остались без света в штате Теннесси на востоке США.

Компания Nashville Electric заявила, что это самое масштабное нарушение энергоснабжения в истории. Причина - непогода. Сильный ветер, порывы которого достигали 36 метров в секунду, вырывал с корнем деревья и валил опоры линий электропередачи.

Аварийные работы могут затянуться, так из-за коронавируса трудно найти достаточное количество сотрудников для восстановления поврежденных ЛЭП. Клиентам придется ждать одну-две недели, сообщает ТАСС со ссылкой на Nashville Electric.