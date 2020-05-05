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05.05.2020 23:18
Рубрика: В мире

В Стокгольме 10 процентов населения выработали антитела к коронавирусу

Текст: Константин Волков
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

На второй неделе апреля примерно 10 процентов жителей Стокгольма уже были заражены коронавирусом и выработали к нему антитела. Об этом сообщает Королевский технологический институт (КТН) Стокгольма.

К таким выводам ученые КТН пришли, обработав результаты тестов, полученных благодаря почтовой рассылке наборов для самостоятельного взятия мазков (тесты проводятся анонимно). В ходе исследования они на первом этапе разослали 1 тысячу наборов для самостоятельных тестов, в ответ пришло 446 конвертов с биоматериалом для анализа. Почтовая рассылка была равномерно распределена среди выбранных случайным образом мужчин и женщин в возрасте от 20 до 74 лет.

Фото: iStock
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В настоящий момент в КТН намерены продолжать исследование, расширив охват, чтобы получить более детальную картину и понять динамику изменения в распространении коронавируса.

Для того, чтобы понять, в каких районах Стокгольма больше заболевших, в КТН исследуют пробы сточных вод из различных городских очистных сооружений. На основе анализа этих проб ученые планируют в будущем создать систему раннего предупреждения инфекционных вспышек, поскольку частицы РНК коронавируса во многих случаях попадают в канализацию с фекальными массами еще до того, как у человека проявятся симптомы заболевания.

Также над системой раннего предупреждения посредством анализа сточных вод работают в Италии и Испании.

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