Венеция ищет возможности провести фестиваль в запланированные сроки

Дирекция Венецианского кинофестиваля продолжает искать возможности провести, несмотря на пандемию, в этом году очередной форум на острове Лидо в запланированные сроки 2-12 сентября. Вчера она направила руководителям киноиндустрии письмо с предложением обсудить связанные с этим проблемы.

Задача письма, подписанного художественным директором Мостры Альберто Барберой, - выяснить, насколько мировая кинообщественность готова участвовать в фестивале, если будет принято решение о его проведении в сентябре. "Мы понимаем, - пишет арт-директор, - что невозможно планировать фестиваль, не зная, готовы ли вы использовать его для старта своих новых проектов и тем самым дать сигнал, что кинематограф жив даже в эти трудные времена". Директора также интересует, в какой мере можно надеяться на личное участие режиссеров и актеров отобранных картин в их венецианских премьерах.

"Ясно, что, скорее всего, ни один фестиваль не может состояться в тех формах, в которых он проходил прежде, - пишет Альберто Барбера. - Нам придется столкнуться с множеством ограничений и мер безопасности: сокращением числа фильмов-участников, а также количества участвующих в работе фестиваля представителей прессы, киноиндустрии и публики".

Как уже сообщалось раньше, Венецианский фестиваль ни в коем случае не намерен переформатироваться в виртуальное событие, однако будет работать "виртуальный кинозал" для показа фильмов тем, кто был аккредитован на предыдущих фестивалях, но не сможет прибыть в Венецию в этом году.

Дирекцию Мостры интересует также, считают ли кинопроизводители и дистрибьюторы фильмов полезным или необходимым иметь доступ к стриминговым платформам фестиваля, виртуальному общению с фильммейкерами, которые могут заменить на фестивале этого года традиционные панели, пресс-показы и пресс-конференции.

Срок для получения ответов Венецианским фестивалем - 10 мая. Получив их, дирекция сможет решать главный вопрос: быть Мостре в 2020 году или не быть.

На этой неделе Италия начала постепенное ослабление режима карантина, к работе возвращаются уже около 4 миллионов человек.