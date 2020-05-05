Владимир Путин: Для нас сейчас главное - это люди, их жизнь. Фото: РИА Новости

О здоровье: дача, но не гости

Для каждого из нас самое дорогое - это жизнь, здоровье близких, безопасность родителей и детей. Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы.

Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, всё больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких.

Понимаю, как это нелегко: и горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности. Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей. Накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы. И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: всё наконец закончилось, всё позади.

Тем более что за окнами весна, теплые, солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И, конечно, так и нужно сделать.

Но прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться - как бы этого ни хотелось - от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок.

Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно.

9 Мая: споем "День Победы"

Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник - День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила - навсегда в наших сердцах.

9 Мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.

Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку" - песни, которые любим и знаем наизусть.

А всё, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка".

Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов.

Авиационные парады 9 Мая пройдут в 47 городах России, в том числе во всех городах-героях. Самое крупное праздничное авиашоу военные готовят в Москве. Фото: РИА Новости

О моральном выборе: жизнь - высшая ценность

Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав.

И в этой связи хочу еще раз сказать о том, что лежит в основе принятых мною решений. Безусловная ценность современной цивилизации - это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил.

И еще об одном - нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой и у нас в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень важно.

Но что в этой связи предлагается? Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть - мол, пусть болеет, останется инвалидом или даже умрет, значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый - за себя.

Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живем в XXI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству.

Мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они - главная опора нашей государственности. Вновь повторю: для нас сейчас главное - это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас.

Сохраним, сбережем людей. А всё остальное приложится. Мы всё обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги. Такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться.

Кстати

Как Владимир Путин встретит День Победы

В юбилейную годовщину Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню. Затем прямо оттуда президент обратится ко всем гражданам страны. "Это святой праздник для нашей страны, и, конечно, президент не может поступить иначе", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Он отметил, что церемония возложения цветов "не будет массовым мероприятием". "Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет", - подчеркнул представитель Кремля. Также, по его словам, 9 Мая Владимир Путин присоединится "так или иначе к акции "Бессмертного полка", которая в этом году пройдет в режиме онлайн. Полноценное же празднование 75-летия Великой Победы состоится тогда, когда это станет безопасно с эпидемиологической точки зрения, напомнил Песков.