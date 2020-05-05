Жертвами коронавируса в мире стали более четверти миллиона человек

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Продолжает расти число жертв коронавируса. На утро 5 мая, по данным Университета Джонса Хопкинса, которые цитирует ТАСС, от осложнений, вызванных этой болезнью, по всему миру скончались 250 134 человека.

Лидером в этом печальном рейтинге уже несколько недель подряд остается США, где умерли 68,4 тысячи. В группу наиболее пострадавших стран также вошли Италия (29 тысяч), Испания (25,3 тысячи), Великобритания (28,8 тысячи) и Франция (24,9 тысячи). Россия с 1356 умершими - за пределами первого десятка.

Всего коронавирусом по миру инфицированы 3,5 миллиона человек и здесь лидеры также Соединенные Штаты (1 млн 176 тысяч человек).