Жители Аргентины: Теперь можно целый час погулять с ребенком

- У нас по-прежнему нельзя выходить в парки на пробежки. Зато разрешили гулять с маленьким ребенком час в радиусе 500 метров от дома.

Кафе и большинство других мест, связанных с едой, открыты, но работают только на доставку. Власти следят, чтобы народ не концентрировался в одном месте. В аптеки и супермаркеты также пускают только определенное количество народу, пока остальные ожидают снаружи, соблюдая социальную дистанцию 1,5 метра и больше. Пока не работают музеи, галереи, стадионы.

И для меня это сущий ад! Никуда не выйти кроме работы! Учусь в университете на дистанционке, но иногда не получается связаться со своим научным руководителем. И к девушке своей, которая живет в Москве, тоже не могу поехать! Авиакомпании закрыли продажу билетов до сентября!

Впрочем, все это "мелочи". В Аргентине более двухсот человек умерло от коронавируса. Мы горюем о них.

У нас семейный бизнес, который заключается в доставке мяса в рестораны и кафе. Я прекрасно понимаю, что вирус - это глобальная угроза и счастлив, что правительство закрыло страну, как только началась пандемия. Мы придерживаемся всех норм безопасности, ведь наша работа связана с общественным питанием. Но некоторые из этих требований, с моей точки зрения, излишни. Например, это касается ношения масок. У нас это обязательно. И власти внимательно следят за тем, чтобы их носили. Но ведь, к примеру, маска-респиратор, которую я выбрал, нужна только людям с симптомами респираторного заболевания.

Общество буквально молится о том, чтобы самоизоляция и карантин закончились, как можно скорее. В основном, из-за экономических проблем. Ведь примерно половина из моего окружения не могут работать. Правительство обещало, что поможет всем этим людям, но прошло уже три недели, а они так и остаются без поддержки. Банки предлагают кредиты компаниям малого и среднего бизнеса, но под драконовские проценты, поэтому к таким предложениям практически нет интереса. Бизнес на последнем издыхании, ведь приходится платить наемным рабочим, а у предпринимателей заканчиваются сбережения.