Жители Германии рассказали о жизни в условиях пандемии коронавируса

Путешествовать по Германии пока можно только по WhatsApp и иным месенджерам. Все границы, в том числе и между странами Евросоюза, продолжают оставаться закрытыми. Но немцы живут надеждой. И это чувствуется в их голосах. В Германии уже началось ослабление режима изоляции. Если раньше не работали - о ужас! - даже автохаусы и МРЭО, то теперь продажа автомобилей снова возобновилась. Но в тот момент в марте остановка автопродаж и автопроизводства для Германии казалась чем-то совершенно немыслимым.

Вальдемар Герингер из Нижней Саксонии пострадал от этого самым прямым образом. Он, бывший переселенец из Казахстана, уже лет двадцать имеет свой малый бизнес, состоящий из него самого и арендованной им "буде", то есть крохотного однокомнатного офиса в одноэтажном здании. Там он изготавливает автономера. В Германии этот бизнес чисто гражданский, а не полицейский, так же как, впрочем, и вся регистрационная автомобильная деятельность, к которой местная ГАИ не имеет никакого отношения. Когда закрылись МРЭО, Герингер остался без работы. Полностью.

- Ну и как ты выжил? - спрашиваю его.

- У нас Меркель мгновенно организовала программу поддержки для тех коммерсантов, кто полностью лишился дохода. Это рестораторы, парикмахеры, владельцы дискотек, ну и я в том числе. На сайте определенного банка, я заполнил анкету, с указанием всех данных и уже на третий день получил перевод на свой счет в размере 5 тысяч евро.

- Ты их должен будешь отдать потом или это как единовременная субсидия, и кто определяет сумму?

- Это безвозмездная субсидия. Сумму я определил сам. Максимально по этой программе можно получить до 9 тысяч евро. Все зависит от количества работающих на фирме и фактического упущенного дохода.

- Но ты же тогда мог написать и 9 тысяч?

- Да, мог бы и получил бы, но потом расстался бы не только с деньгами, но был бы наказан за предоставление недостоверных данных. У нас в Германии очень хорошо налажена проверочная деятельность различными фискальными органами, бехердами. И, поверь, всех, кто получил помощь по этой программе, проверят, когда эпидемия пройдет, и еще будет много скандалов и возвратов денег в бюджет от тех, кто решил нагреть руки за счет государства. Здесь у нас обман не пройдет, поэтому я не стал наглеть и написал все честно. Играть с государством в русскую рулетку себе дороже.

- А тебе известны те, кто сохранил доход и тайком работал, но получил помощь?

- Да, одного точно знаю, но я уверен, что тому человеку наши бехерды, в смысле власти, еще предъявят счет.

То, что Герингер, называет федеральной помощью, относится, кстати, и к наемным рабочим. Светлана Шкрабалюк много лет проработала в Вольфсбурге на Фольксвагене по договору. Когда автогигант остановился, ее уволили. Для таких, как она, в Германии предусмотрена процедура несколько иная нежели для владельцев бизнеса. Первый ее шаг - это арбайтсамт, или по-русски биржа труда. Зарегистрировавшись там, она сможет получать ежемесячно около 80 процентов от своей зарплаты в течение года. Если за год работу не найдет, то еще год она сможет получать пособия от социальамта, или по-нашему от собеса. Правда, эта сумма будет уже гораздо меньше. Если же и за второй год не удастся найти работу, то она сможет получать деньги по прогамме ААРЦ-4. Но тут уже будут только выплаты по нормам прожиточного минимума.

Еще одна категория граждан - это наемные работники, которые работают, как тут говорят, "фест". То есть у них твердое рабочее место без временного договора. Таких работников нельзя просто взять и уволить, какой бы форсмажор не грозил стране или фирме. Таким работникам март и апрель платили пониженную зарплату. Сергей Хек, житель городка Гифорн, как раз из таких. За прошедший месяц он вместо 2100 евро получил 1460. К счастью, на этом его проблемы закончились, и его фирма снова заработала.

Правда, так везет далеко не всем. Германия разная, и ситуация в западных землях может значительно отличаться от восточных. Ханс-Йоахим Деннерт живет в бывшей ГДР под Магдебургом. У него тоже небольшой бизнес, но он ничего от государства не получил и, судя по разговору с ним, очень зол и на бундесправительство и на местные власти. И таких, как он, много.

В Германии до сих пор не работают парикмахерские и бары. Пропусков на передвижение по дорогам там нет, но куда ехать, если все границы закрыты, а самолеты не летают? И даже несмотря на то, что электронные пропуска не введены, но штраф можно получить даже в ста метрах от дома. Причем, в отличие от нашей полиции, которая может войти в положение и на первый раз только предупредить, немецкая полиция строга.

Один мой знакомый пожаловался на драконовский штраф, который им с братом выписали прямо возле подъезда. В 10 часов вечера они вышли подышать воздухом. Прогулка вышла дорогой. На вопрос полиции: "Куда они идут?", те не нашли ничего лучшего, как сказать, что в магазин. Полицейские посмотрели на часы и выписали каждому по 500 евро штрафа. Теперь оба сидят в квартире, как зайцы, потому что повторный штраф будет намного больше.

Впрочем, стереотип, что немцы сплошь законопослушны, все-таки преувеличен. По соцсетям сейчас легко найти видеоролики о массовых протестных акциях. Одна из таких прошла 27 апреля в Берлине. На улице собрались вирусоотрицатели. Не все в Германии верят в эпидемию. С такими обходятся весьма жестко. В Шверине, кстати, протест выразили даже врачи. Но тут, скорее, идет речь о неравном и несправеделивом отношении к разным слоям общества. Простых немцев возмущает история, как в том же Берлине, где ранее разогнали митинг против коронавируса и принудительной вакцинации, полиция в другой раз совершенно безучастно смотрела на массовое собрание каких-то беженцев из арабских стран и никого не задерживала.

Так что недовольство в Германии, скорее всего, еще не раз будет выплескиваться как на просторы интернета, так и на улицы городов. Хотя надо отдать должное мерам по поддержке бизнеса в стране. Финансовые органы сработали там быстро и оперативно. Иначе недовольных могло бы быть там на порядок больше.