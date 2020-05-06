Девятого мая в Музее Победы в Москве откроется уникальная панорама, посвященная защите Брестской крепости

Считанные часы остаются до самого священного праздника в году - Дня Победы. Юбилейные торжества - увы, с поправкой на карантин, - пройдут 9 Мая во всех уголках нашего Союзного государства. В столице России одной из главных площадок станет Музей Победы на Поклонной горе. К этой дате откроется (пока в телеформате и режиме онлайн) уникальная экспозиция "Подвиг Народа", одним из центральных разделов которой станет масштабная трехмерная историко-художественная панорама "Брестская крепость 1941". О том, как шла работа над экспозицией, чем помогли московским музейщикам их белорусские коллеги и почему проект уникален, нам рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Александр Яковлевич, через два дня - 9 Мая - откроется ваша новая экспозиция "Подвиг Народа". Знаем, что работа проделана масштабная. Что увидим?

Александр Школьник: Над новой экспозицией мы работали более полутора лет. Она показывает, как жила воюющая страна за пределами фронта: эвакуацию промышленности и населения, оккупацию, сопротивление и партизанское движение, подвиг "трудового фронта", науку и культуру. На площади три тысячи квадратных метров в единое пространство объединено почти семь тысяч экспонатов, интерактивные информационные мультимедийные комплексы и трехмерные историко-художественные панорамы.

Мультимедийное оборудование у нас представлено не так, как это обычно делается в музеях. Информационные экраны и проекции интегрированы в исторические декорации и являются их органичной составляющей. Например, в пространстве, посвященном освобождению Европы, размещены "уличные тумбы", на которые наклеены афиши и плакаты, а интерактивный экран с архивными документами встроен в тумбу в виде доски объявлений.

Мы использовали современные аудио- и визуальные решения: создано 22 фильма-реконструкции событий, которые будут демонстрироваться на стенах экспозиции.

А кто создавал эти фильмы? Как их будут демонстрировать?

Александр Школьник: Снимал их для нашего музея режиссер Игорь Угольников. Видеопроекции шириной 14 - 16 метров будут демонстрироваться на стенах экспозиционных пространств, словно сопровождая посетителя на протяжении всей экскурсии. Посетитель погрузится в некий исторический эпизод - например, станет непосредственным свидетелем того, как идет погрузка в эшелон. При этом персонажи фильма будут в натуральный рост человека, что максимально усилит эффект присутствия.

Экспозиция насыщена интерактивными компонентами. О некоторых уже сейчас ходят легенды. Например, о радиорубке Левитана или о фронтовом концерте с борта грузовика...

Александр Школьник: Я считаю, интерактивы станут новым словом в музейном деле. Что касается радиостудии Левитана, то да, это очень впечатляющая часть экспозиции. Здесь воссоздано рабочее место легендарного диктора, идет видеопроекция с таким сюжетом: Юрий Левитан заходит в студию, садится за стол, читает сводку вестей с фронта. Но это еще не все: любой посетитель сможет попробовать себя в этой роли: сесть за стол Левитана в студии и зачитать новости.

Причем читать придется военную сводку именно от того числа, в которое он пришел в музей. Например, пришел третьего сентября - прочтет сводку от третьего сентября одного из военных годов. А запись сможет получить на электронную почту. Концерт фронтовой бригады - тоже интерактив. Посетитель сможет спеть военную песню с борта "полуторки", причем спеть ее бойцам, которые будут ему хлопать. Баянисты - аккомпанировать. А в конце эпизода всех сфотографирует фотокорреспондент.

Мультимедийное оборудование представлено необычно: информационные экраны и проекции интегрированы в декорации

Как удалось вовремя завершить такие масштабные работы в условиях нагрянувшего карантина?

Александр Школьник: У нас подобран авторитетный творческий коллектив: начиная от людей, которые разрабатывали концепцию, и заканчивая художниками, дизайнерами, реконструкторами, реставраторами, костюмерами... Это несколько сотен человек. Все трудились самоотверженно. На финальных этапах, не скрою, возникали сложности - некоторые партнеры, поставщики материалов ушли на самоизоляцию. Но мы со всеми этими трудностями справились, и музей полностью готов к юбилейным победным дням.

Знаем, что составной частью экспозиции "Подвиг Народа" станут несколько залов, посвященных Брестской крепости и ее защитникам. Что из себя представляет эта часть экспозиции?

Александр Школьник: Это трехмерная художественная историческая панорама, которая представляет собой реконструкцию фрагментов внешнего облика и интерьеров Брестской крепости лета 1941 года. К примеру, вход в панораму выполнен в виде фрагмента Холмских ворот в точном соответствии с оригинальными. Посетители станут очевидцами первых часов и дней войны, одного из самых драматических ее эпизодов. Особый трагизм событий в Брестской крепости в том, что в ее казармах и подвалах оказалось много гражданских, членов семей военнослужащих. Выйти из крепости удалось далеко не всем. Внутри можно будет увидеть предметы военных лет, фигуры бойцов и других обитателей крепости в натуральную величину, драматические сюжеты из жизни крепости в те страшные часы. Одна из комнат панорамы изображает подвал, на стене которого обнаружили надпись "Умираем не срамя".

Кто работал над этим проектом?

Александр Школьник: Над созданием панорамы трудилась команда "Невский баталист" во главе с Дмитрием Поштаренко, с которой музей сотрудничает уже несколько лет. Это группа художников, специалистов по трехмерным историческим панорамам, многие из них являются участниками поисковых отрядов. Кроме того, мы активно сотрудничали с белорусскими экспертами, сотрудниками мемориала "Брестская крепость-герой" и минского Музея Великой Отечественной войны.

А в чем состояла совместная работа с белорусскими музейщиками?

Александр Школьник: Белорусские коллеги передали для нашей экспозиции часть раритетов из Брестской крепости. Это, во-первых, исторические предметы и фрагменты самой крепости: печной изразец, посуду, фрагменты вооружения, которые были найдены в крепости поисковиками уже после Великой Отечественной войны.

Во-вторых, мы получили очень много информационного материала. Сотрудники мемориала "Брестская крепость" и минского Музея Великой Отечественной войны предоставили нам материалы о защитниках Брестской крепости, об их семьях.

Как давно вы сотрудничаете с белорусскими коллегами? Планируете ли еще какую-то совместную работу?

Александр Школьник: Мы взаимодействуем в рамках межмузейного проекта "Территория Победы", который существует в нашем музее уже достаточно давно. Мы объединили больше двухсот музеев из российских регионов, а в этом году вышли и на международный уровень, подписали соглашение с Музеем Великой Отечественной войны в Минске. В рамках этого соглашения обмениваемся выставочными проектами, информационными материалами - фотографиями, документами. Проводим совместные мероприятия, кинопоказы исторического и документального кино.

Ваш музей оперативно перешел на "электронный формат" - уже с 18 марта вы открыли виртуальные двери в свои залы. Что сегодня может увидеть онлайн-посетитель?

Александр Школьник: Работа в интернете освоена Музеем уже давно. С 2018 года мы присутствуем в googlemaps, имеем свои платформы во всех соцсетях и ведем там многочисленные проекты.

С первых дней эпидемиологического режима в Москве мы начали создавать новые экскурсионные программы с элементами викторин и других форматов, интересных для школьников. Они производятся дважды в неделю и выкладываются на канале YouTube. На данный момент снято 13 программ, которые посмотрели более 50 тысяч школьников во время вынужденной изоляции.

Кто и как создает этот контент?

Александр Школьник: У нас отличные специалисты - педагоги, методисты. Разные форматы этих программ - в первую очередь их заслуга. Все эти новые программы созданы исключительно сотрудниками нашего музея, все идеи родились внутри коллектива.

В прошлом году мы разработали специальные образовательные программы для детей с использованием игровых техник, квестов и всего того, что так любит сегодня молодежь. Мы также взяли в свою орбиту школьные музеи, дав начало новой большой программе, аналогов которой в музейной практике еще не было. Открыли в музее специальный зал, который теперь так и называется "Школьный музей Победы", и дали возможность школьникам, создавшим лучшие музеи, самим представлять свою работу на нашей площадке.

Хочу сказать, это очень перспективное и благодарное дело. Я вижу увлеченных ребят, которые приходят к нам в музей с горящими глазами и со своими идеями.

Белорусские коллеги передали нам часть раритетов из Брестской крепости: печной изразец, посуду...

15 апреля завершено строительство Мемориала Советскому солдату под Ржевом. Ржевский мемориал получит статус филиала Музея Победы. Что увидят там посетители?

Александр Школьник: Теперь здесь впечатляющий монументальный комплекс, созданный в мастерской скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Центром его является 25-метровая бронзовая фигура солдата на 10-метровом кургане. Масштаб скульптуры по размерам превосходит знаменитые памятники советскому солдату в берлинском Трептов-парке и болгарском Пловдиве.

Да, в перспективе Ржевский мемориал станет филиалом Музея Победы. У Музея во Ржеве, кстати, уже есть филиал, который называется "Ставка Сталина" - место, где Сталин останавливался, выезжая на фронт, где, например, было принято решение о первых салютах. В павильоне на территории Ржевского мемориала уже размещена наша постоянная экспозиция.