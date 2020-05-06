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Activision похвасталась рекордными успехами Call of Duty: Modern Warfare

Текст:   Богдан Бобров
06.05.2020,  
12:22
Фото: Activision Фото: Activision
Фото: Activision

Компания Activision в очередном ежеквартальном отчете рассказала о финансовых успехах франшизы Call of Duty.

Новая Modern Warfare на данный момент показывает самую быструю динамику продаж, чем какая либо другая игра из серии шутеров.

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Рост за последние три месяца значительно увеличился, что, в том числе, связано с необходимостью людей оставаться дома и отсутствием большего количества других крупных релизов.

Кроме того, количество игроков в бесплатной Warzone превысило отметку в 60 миллионов. Такого показателя получилось достичь меньше чем за два месяца.

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