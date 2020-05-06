Activision похвасталась рекордными успехами Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision в очередном ежеквартальном отчете рассказала о финансовых успехах франшизы Call of Duty.

Новая Modern Warfare на данный момент показывает самую быструю динамику продаж, чем какая либо другая игра из серии шутеров.

Рост за последние три месяца значительно увеличился, что, в том числе, связано с необходимостью людей оставаться дома и отсутствием большего количества других крупных релизов.

Кроме того, количество игроков в бесплатной Warzone превысило отметку в 60 миллионов. Такого показателя получилось достичь меньше чем за два месяца.