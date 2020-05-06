Академик РАН: Коронавирус в России развивается по необычному сценарию

Именно российский сценарий распространения коронавируса должен учитываться при обсуждении вопроса о снятии в стране ограничительных мер. Об этом в эфире НСН заявил академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

"В России огромная территория, с разной плотностью населения и разным уровнем медицины. Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири и на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Так что у нас не китайский, не итальянский, а свой - необычный - сценарий распространения коронавируса", - со ссылкой на эксперта пишет РИА Новости.

Примером борьбы с новым вирусом должна стать Москва и именно отсюда вирусолог предлагает начать снятие введенных ограничений. А уже после этот опыт смогут перенять и регионы. По последним данным, в России зарегистрировано свыше 155 тысяч случаев заболевания, а в мире пандемия поразила уже более трех с половиной миллионов человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 на сайте стопкоронавирус.рф.