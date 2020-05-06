Новости

Фергюсон призвал Нурмагомедова и Макгрегора покинуть октагон 08:27
Из Душанбе вывезли 190 россиян 08:10
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России 08:03
Россияне набросились на "автоматические" Lada 08:03
В Аргентине потерпел крушение медицинский самолет 07:50
Авиабилеты в мире могут подорожать на 50 процентов 07:40
Мамаев готов еще раз сходить в ресторан с Кокориным 07:30
Во Владивостоке составили почти 300 протоколов за нарушение карантина 07:30
Академик РАН: Коронавирус в России развивается по необычному сценарию 07:21
В США более пяти тысяч сотрудников тюрем заразились коронавирусом 07:20
США и Великобритания начали торговые переговоры 06:49
Находку закроют на карантин из-за роста заболевших коронавирусом 06:49
У прилетевших из Москвы стюардов Air China обнаружили коронавирус 06:32
Власти КНР понизили уровень опасности COVID-19 в приграничных с РФ городах 06:32
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин 05:51
Трамп не исключил задержек в создании вакцины от коронавируса в США 05:40
Эксперт оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях 05:38
В посольстве РФ в Боливии прошла репетиция празднования Дня Победы 05:12
В Сахалинской области пропал рыбак 05:06
Австралия профинансирует глобальные исследования по борьбе с COVID-19 04:54
ООН: Смертность на дорогах снизилась на 50-60% из-за карантина 04:06
В общежитии Владивостока погибла студентка из Китая 03:55
Переданные Германией архивы прояснят судьбу 500 тысяч советских солдат 03:47
Мэр Нью-Йорка сообщил о негативном влиянии коронавируса на детский организм 03:11
Египетские СМИ сообщили об открытии внутреннего туризма в стране 03:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
06.05.2020 07:21
Рубрика: Общество

Академик РАН: Коронавирус в России развивается по необычному сценарию

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Именно российский сценарий распространения коронавируса должен учитываться при обсуждении вопроса о снятии в стране ограничительных мер. Об этом в эфире НСН заявил академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
В РФ обсудят поэтапный выход из режима ограничений для граждан и бизнеса

"В России огромная территория, с разной плотностью населения и разным уровнем медицины. Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири и на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Так что у нас не китайский, не итальянский, а свой - необычный - сценарий распространения коронавируса", - со ссылкой на эксперта пишет РИА Новости.

Примером борьбы с новым вирусом должна стать Москва и именно отсюда вирусолог предлагает начать снятие введенных ограничений. А уже после этот опыт смогут перенять и регионы. По последним данным, в России зарегистрировано свыше 155 тысяч случаев заболевания, а в мире пандемия поразила уже более трех с половиной миллионов человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 на сайте стопкоронавирус.рф.

Общество Общество Здоровье Наука и образование РАН Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Минкомсвязи предложило использовать электронную подпись на портале госуслуг
Академик РАН: Коронавирус в России развивается по необычному сценарию
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание