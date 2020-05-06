Приближается День Победы. Святой праздник для многих республик, входивших когда-то в СССР. В Азербайджане и Армении 9 Мая отмечается на высшем уровне, во весь рост поднимается "Бессмертный полк". К нему присоединяются наследники Победы в Казахстане. Огромной волной прокатывается по Белоруссии акция "Беларусь помнит", созвучная "Бессмертному полку". В Грузии 9 мая по-прежнему выходной день. В Таджикистане в докоронавирусные времена его отмечали Парадом Победы. Об особенностях политики памяти в бывших союзных республиках мы говорим с директором Российского архива социально-политической истории Андреем Сорокиным.

Андрей Сорокин: 11 657 Героев Советского Союза, получивших это звание в годы Великой Отечественной войны, представляют 33 национальности Советского Союза. По количеству награжденных медалью "Золотая звезда" на первом месте русские - 7998 героев, украинцы занимают второе место - 2021 человек. Третье - белорусы - 299. Нет никаких оснований отрицать вклад представителей той или иной национальности в общее дело Победы. Но и делать какой-то специальный акцент на этом вкладе для меня странно. Победили в Великой Отечественной войне советское государство и народ. Точка.

Но до недавних пор ни для кого и не существовало сомнений в том, что Победу в Великой Отечественной войне одержал именно союз всех без исключения республик, наций и народностей, входящих в советское государство. Однако поиски "отдельного" от истории СССР пути приводят некоторые из бывших советских республик к альтернативному видению нашего общего прошлого.

Андрей Сорокин: Речь скорее идет о политике памяти в национальных государствах, возникших после распада Советского Союза и на территории Центральной, Восточной Европы, в так называемом "советском лагере". Эти национальные государства, а точнее, их политические элиты сейчас ищут основания для строительства нации и государства в своем историческом прошлом. В подавляющем большинстве случаев есть желание иметь свою долю во всемирной славе и подвиге Победы над нацизмом, с одной стороны. А с другой, подчеркнуть свой вклад с точки зрения потерь: людских и материальных. Другое дело, что ни целого ряда самих этих национальных государств, ни их элит в эпоху, о которой мы говорим, не существовало. На теперешнем пост-советском пространстве в рамках общего для всех государственного механизма функционировала общесоветская элита. И представители всех национальностей СССР в нее входили. Но их участие в общем подвиге Победы определялось не их самостоятельной волей, а волей советского государства. Если анализировать еще глубже, то мы имеем дело с искаженной фокусировкой, когда строительство национального самосознания происходит по лекалам ушедших дней. В большинстве случаев строится не гражданская, не политическая нация, которая включала бы представителей всех наций, народностей, конфессий... А используются образцы в лучшем случае XIX века, когда в основу государства были положены категории этничности, национальной самобытности и т.д.

11 657 Героев Советского Союза, получивших это звание в годы войны, представляют 33 национальности СССР

Украина не устает удивлять счетами к общей Победе.

Андрей Сорокин: Что касается Аушвица, якобы освобожденного украинцами, то эти утверждения впервые зазвучали не на Украине, а в Западной Европе несколько лет назад, когда заговорили о том, что Европу освобождали украинские фронты, значит, и заслуга принадлежит не Советскому Союзу, а Украине. Люди, которые это говорят, в лучшем случае, мало образованы, в худшем - политически ангажированы. И следуют они своей - примитивной - логике. Мы в России знаем, а им, видимо, неведомо, что в военных действиях принимали участие украинские фронты, белорусские фронты, прибалтийские фронты, Брянский, Донской, Сталинградский и т.д. Значит, следуя заявленному принципу, территорию СССР, а потом и Европу освободили кто? Неужели все еще требуется разъяснять взрослым людям, что личный состав советских фронтов формировался не по национальному или территориальному признаку, а по месту или направлению действия. Все эти спекуляции даже иронической улыбки не вызывают.

Но к сожалению, мы имеем дело уже с явлениями политической практики, и нам постоянно приходится с этим бороться. А архивный документ становится инструментом противостояния или, точнее, приведения к единому знаменателю разнообразных интерпретаций истории, с которыми мы сталкиваемся.

Вот один из таких документов: письмо Сталина командующему Закавказским военным округом о формировании дивизий - в Тбилиси, Ереване, Баку... Имело ли для Сталина особое значение создание подразделений из грузин?

Андрей Сорокин: В 12 союзных республиках и четырех автономных республиках РСФСР в конце 1941 - начале 1942 года по национальному признаку было сформировано 54 воинских соединения, причем не всем из них придется участвовать в боевых действиях. Всего же в Красной армии в этот период (по состоянию на 1 марта 1942 года) действовало 416 войсковых частей.

Уделял ли Сталин специальное внимание формированию частей на территории Закавказья? У нас нет документов, которые могли бы диагностировать его специальный интерес. Сталин вникал в подробности подавляющего большинства вопросов, которые обсуждались на заседаниях Государственного комитета обороны, Политбюро ЦК ВКП(б), Совета Народных комиссаров, Наркомата обороны и т.д. Мы найдем и рукописные записки Сталина, и его пометы и резолюции на входящих для рассмотрения документах. Среди решений ГКО мы действительно находим, например, постановление N 218 от 20 июля 1941 г. о сформировании в Закавказском военном округе за счет ресурсов округа стрелковой дивизии. Но этот документ - один из множества подобных документов, которые попадали на стол Сталина. Никакой особой интенсивности изучения закавказского вопроса или грузинского вопроса в документах этого времени мы не обнаружим. Реализовывались общие подходы по формированию национальных войсковых единиц. Так, приказом наркома обороны от 3 февраля 1942 года (напомним, что в годы войны Сталин занимал и эту должность) было сформировано по пять грузинских и армянских дивизий, четыре азербайджанских.

В военной истории Грузии в последнее время высветился неожиданный поворот. Как пишут в "РГ" участники Пушкинского конкурса из этой страны, местные СМИ транслируют точку зрения, что те, кто сотрудничал с немцами во время войны, борцы за независимость. Но Грузия, если быть исторически точным, сама попросилась в состав России, заключив в 1783 году Георгиевский трактат.

Андрей Сорокин: Ничего оригинального в подобных высказываниях о борьбе за независимость нет. Такого рода позиция озвучена уже тридцать лет тому назад в прибалтийских республиках. Таким же образом дело обстоит на Украине, где Бандера является национальным героем. Каждый сам волен выбирать себе вектор развития и союзников, "назначать" врагов, но и нести ответственность за сделанный выбор. Досужие разговоры о борьбе за независимость не могут и не должны заслонять факт коллаборационизма, союзничества с нацизмом и нацистами такого рода "освободителей". Бойцы легиона вермахта "Грузия" сделали свой выбор, этот выбор был осужден мировым сообществом на Нюрнбергском трибунале. Будем надеяться, что в этой республике не дойдет до того, чтобы сделать такой подход элементом государственной политики памяти. Грузины внесли огромный вклад в общую Победу. И среди них, между прочим, довольно большое количество Героев Советского Союза - 90. Память о той войне в этом государстве должна отличаться от того, что имеет место в некоторых других, бывших республиках СССР.

На территории Беларуси сражалось 370 тысяч партизан

Партизанское движение тоже было многонациональным?

Андрей Сорокин: Раз уж мы заговорили о партизанах, то нельзя не сказать о двух крупнейших центрах советского партизанского движения. Им руководил Центральный штаб партизанского движения (ГКПД), созданный постановлением Государственного комитета обороны 30 мая 1942 года. Возглавил его 1-й секретарь ЦК Компартии Белоруссии Пантелеймон Пономаренко. При этом следует помнить, что после упразднения ЦШПД (13 января 1944 года) на территории Украины и Белоруссии продолжали действовать самостоятельные штабы партизанского движения. А на территории Белоруссии движение приобрело общенародный характер, в конце Великой Отечественной войны соединилось с частями Красной армии более 190 тысяч партизан, всего же за весь период боевых действий, по данным Белорусского штаба партизанского движения, численность отрядов Белоруссии составила более 370 тысяч человек.

Были партизанские отряды в прибалтийских республиках?

Андрей Сорокин: Да, в той же Латвии социалистическая идея и пример Советского Союза для многих людей не были пустым звуком. Часть из них в годы Великой Отечественной войны воевала в советских национальных частях, часть - в партизанских отрядах. В сентябре 1942 года был создан Латвийский штаб партизанского движения для руководства на территории Прибалтики. Его возглавил полковник А.К. Спрогис. В период максимального размаха в начале осени 1944 года численность партизан на территории той же Латвии достигла 2700 человек. 3 ноября того же года был создан Эстонский штаб партизанского движения, 26 ноября - Литовский штаб во главе с А.Ю. Снечкусом. Более 9 тысяч литовских партизан установлены поименно, более 62 процентов из них были литовцами. Говоря о партизанском сопротивлении на территории Прибалтики, не забудем и о национальных воинских частях Красной армии. Летом-зимой 1941 года были сформированы латышские, эстонские, литовские дивизии, преобразованные позднее в стрелковые корпуса, ставшие крупнейшими национальными соединениями в годы войны.

Но огромная часть населения прибалтийских республик все же рассчитывала с помощью немцев избавиться от советского присутствия.

Особый блок документов в вашем архиве посвящен теме депортированных во время войны народов. Например, о командном составе чеченцев, ингушей, калмыков. Служили ли представители этих народов в армии после депортации?

Андрей Сорокин: Депортации проводились советской властью в 1941-1942 и 1943-1944 годах. Они затронули немцев, чеченцев, ингушей, калмыков, крымских татар и других. Представители всех этих народов воевали в действующей армии. Среди чеченцев - шесть Героев Советского Союза. Среди крымских татар - пятеро награждены Золотой звездой. Тем не менее на целые народы, используя принцип коллективной ответственности, была возложена вина за участие отдельных их представителей в коллаборационистских движениях. И одним из элементов политики депортации было увольнение в запас тех военнослужащих, которые в этот момент находились в рядах действующей армии. Невзирая на заслуги, на должностное положение, которое занимал тот или иной офицер. И такое тоже было.

Панфиловская дивизия остановила немцев под Москвой. Стыдно признать, но кроме этого в массовом сознании почти нет сведений о вкладе в победу Средней Азии...

Андрей Сорокин: В Средне-Азиатском военном округе к концу 1941 года было сформировано 16 стрелковых и 21 кавалерийская дивизия, 25 стрелковых бригад. В ноябре 1941-го ГКО примет специальное постановление N 894 "О национальных войсковых соединениях". Только в соответствии с этим решением будут сформированы три казахских дивизии, по две киргизских, туркменских и узбекских дивизии, одна таджикская. Осенью и зимой 1941 года пять дивизий и три бригады, сформированные в Казахстане, приняли участие в битве за Москву, включая самую известную из них - 316-ю (позднее 8-ю гвардейскую). Национальные воинские части будут формироваться вплоть до февраля 1942 года. В дальнейшем советское политическое руководство откажется от этого принципа, поскольку, по мнению военного командования, их подготовка не отвечала всем требованиям современной войны. Но вклад среднеазиатских республик, как, впрочем, и всех республик Советского Союза, не исчерпывался количеством военнообязанных, призванных в армию. Трудовые мобилизации охватили все население СССР, и не в последнюю очередь именно Среднеазиатский регион, где были сосредоточены "избыточные" трудовые ресурсы. В результате эвакуации промышленных предприятий, размещенных в республиках региона, здесь появились промышленные центры, внесшие ощутимый вклад в экономику Победы. Мы победили в той общей войне вместе, и это главный итог и урок тех времен.