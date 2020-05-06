Австралия профинансирует глобальные исследования по борьбе с COVID-19

Австралия выделит более 450 миллионов долларов на разработку вакцины против коронавируса. Часть этих средств пойдет на организацию работ по профилактике, диагностике и терапии нового заболевания. Об этом рассказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Власти Австралии направят средства на глобальную работу по борьбе с COVID-19. На эти цели предусмотрено 230,3 миллиона долларов. Из них 9,8 миллиона на исследования получат Глобальная коалиция инновации в сфере готовности к эпидемиям и Фонд инновационной диагностики. Еще 220,2 миллиона долларов пойдут на исследования в области профилактики, диагностики и терапии коронавирусной инфекции", - со ссылкой на премьера пишет ТАСС.

С момента начала эпидемии в Австралии выявлено 6 тысяч 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь унесла 96 жизней, 5 тысяч 859 человек - поправились.