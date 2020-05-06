Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, на время болезни Михаила Мишустина исполняющий обязанности главы кабинета министров, провел в понедельник два традиционных правительственных мероприятия.

На совещании с зампредами правительства, сообщили в кабмине, обсуждалось исполнение ранее данных поручений и вопросы подготовки к заседанию, намеченному на 7 мая.

Президиум Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции оценил предложения Роспотребнадзора по поэтапному выходу из режима введенных в стране ограничений. В ближайшие часы эти инициативы будут представлены президенту.