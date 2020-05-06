Бизнесу в 2020 году продлят в три раза срок уплаты административных штрафов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, устанавливающую в 2020 году льготный срок уплаты административных штрафов для представителей малого и среднего бизнеса. Если юридическое лицо, сотрудник организации или индивидуальный предприниматель привлечены к ответственности за экономическое правонарушение, на уплату штрафа будет предоставлено полгода.

"Подготовленный законопроект направлен на принятие неотложных мер для защиты экономики и преодоления последствий распространения COVID-19. Инициатива предусматривает комплекс мер, позволяющих урегулировать ряд возникших на практике вопросов, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Например, законопроект продлевает срок уплаты административного штрафа юридическими лицами и предпринимателями. Привлеченные к административной ответственности субъекты малого и среднего бизнеса должны будут уплатить штраф в течение 180 суток с момента вступления в силу соответствующего постановления".

Напомним, согласно КоАП, срок уплаты административного штрафа составляет 60 суток. Таким образом, предлагается увеличить в три раза законное время оплаты штрафов за некоторые правонарушения в экономической сфере. Предлагаемый проектом льготный срок для представителей бизнеса будет действовать только в этом году.

Также, по словам Владимира Груздева, законопроект расширяет перечень сфер, на которые распространяется принцип "лицензия автоматом".