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Рубрика: Экономика

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Текст: Сергей Тихонов

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По расчетам Минэкономразвития, также использующего данные Argus, средняя цена марки Urals за апрель на европейском рынке составила 16,26 долларов за баррель.

Бюджет России на 2020 год рассчитывался из цены нефти Urals - 42,4 доллара за баррель. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство в 2020 году планирует пересмотреть цену отсечения в бюджетном правиле, по которой в бюджет России поступают нефтяные доходы.

Urals - основная экспортная марка российской нефти. Она получается в результате смешения в системе магистральных трубопроводов разных типов "черного золота" - тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья и легкой западносибирской нефти. Экспортируется Urals главным образом в страны Европы, но с начала 2020 года были зафиксированы рекордные объемы поставок в Китай. С января по май - 6,1 млн тонн.

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