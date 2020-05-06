Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.

По расчетам Минэкономразвития, также использующего данные Argus, средняя цена марки Urals за апрель на европейском рынке составила 16,26 долларов за баррель.

Бюджет России на 2020 год рассчитывался из цены нефти Urals - 42,4 доллара за баррель. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство в 2020 году планирует пересмотреть цену отсечения в бюджетном правиле, по которой в бюджет России поступают нефтяные доходы.

Urals - основная экспортная марка российской нефти. Она получается в результате смешения в системе магистральных трубопроводов разных типов "черного золота" - тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья и легкой западносибирской нефти. Экспортируется Urals главным образом в страны Европы, но с начала 2020 года были зафиксированы рекордные объемы поставок в Китай. С января по май - 6,1 млн тонн.