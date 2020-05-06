Авиабилеты в мире могут подорожать на 50 процентов

Цены на авиабилеты при возобновлении полноценного авиасообщения в мире могут вырасти минимум на 50 процентов, предупреждает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

В соответствии с текущими предложениями по социальному дистанцированию перевозчиков могут заставить оставлять свободными часть мест в салоне воздушного судна, что существенно повлияет на прибыльность. Напомним, что по состоянию на конец апреля в мире было сокращено около 95 процентов авиарейсов.

Некоторые авиакомпании, в том числе Delta и EasyJet, уже заявили, что на некоторое время откажутся от среднего места в ряду кресел, чтобы обеспечить безопасное расстояние между пассажирами. Авиаконструкторы также рассматривают возможность установки пластиковых экранов между сиденьями, сообщает NBC News.

Бумажные меню и журналы в полете также останутся в прошлом. Даже блюда в полете будут выглядеть совсем по-другому, отмечают эксперты. American Airlines заявила, что на внутренних рейсах не будет предоставлять пассажирам алкоголь или еду, только на международных маршрутах. United предложит клиентам расфасованные и запечатанные напитки, а Delta призывает пассажиров приносить в полет свои продукты, чтобы "уменьшить физические контакты между клиентами и сотрудниками".

Между тем

Американский лоукостер Frontier Airlines сообщил, что намерен брать дополнительную плату c пассажиров, которые захотят, чтобы соседнее с ними кресло во время полета оставалось свободным. Плата может составить 90 долларов, сообщает Fortune. Всего в самолете можно будет купить 18 подобных мест. От пассажиров также потребуется обязательное ношение маски и обработка руки антисептиком перед полетом.