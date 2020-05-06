Жители, не умеющие платить онлайн, а также те, у кого сильно упали доходы, сейчас откладывают оплату коммунальных услуг. Но многие одновременно с оплатой ЖКУ передавали показания счетчиков. Грозят ли им какие-то санкции за то, что новые показания не переданы, и нужно ли им позаботиться о передаче этих цифр коммунальщикам другими способами? Об этом рассказали представители компаний "Российские коммунальные системы" ("РКС") и "Мосэнергосбыт".

Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии?

Коммунальные службы начнут начислять плату, исходя из среднемесячных "трат" воды и света именно этой квартиры. "По общему правилу так называемое среднее рассчитывается за период работы прибора учета не менее шести месяцев", - поясняет представитель "РКС" Игорь Волобуев.

Такой расчет по среднему значению производится три раза подряд. На четвертый месяц потребление воды начинают высчитывать по нормативу. То же и с электричеством.

Плата по нормативу выше?

Как правило, счетчики показывают, что жители тратят гораздо меньше воды и света, чем заложено в нормативах (при условии, что в квартире нет незарегистрированных жильцов). Так что при расчетах по нормативу плата обычно выше.

Оштрафовать могут?

Каких-либо наказаний в этих случаях не предусмотрено. К тому же штрафы и пени из-за эпидемии временно отменены. Существуют повышающие коэффициенты, увеличивающие нормативы и, соответственно, плату для жителей, которые могут, но не хотят устанавливать счетчики. Однако при начислении норматива в случае не передачи показаний коэффициенты не применяются, так как в квартире есть рабочий прибор учета, по которому просто не переданы данные. В этом случае "штрафующие" коэффициенты не используются в расчетах.

Могут ли отключить воду или свет?

Нет, сейчас введен запрет на ограничение коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты гражданами. Тем более к этому не приведет отсутствие новых показаний счетчиков.

Что будет, когда я после перерыва передам показания счетчиков?

Будет произведен перерасчет. Причем за весь период отсутствия "свежих" показаний приборов учета (максимальный срок, за который могут сделать перерасчет, - 3 года). Так что в итоге житель всё равно заплатит по счетчику.

Так надо ли передавать показания?

Надо, хотя бы для того, чтобы не запутаться в цифрах. Потому что, если нет новых показаний, жильцам в этот период будут приходить квитанции с непонятными, чаще всего большими, чем обычно, суммами.

"Бывает и наоборот: человеку начисляют платежи по нормативу, а фактически он тратит гораздо больше электроэнергии. Тогда при перерасчете у него неожиданно образуется долг", - говорят в "Мосэнергосбыте". А копить долги не стоит.

Как передать показания?

Например, позвонив в контактный центр компании-поставщика. Для тех, кто пользуется интернетом, есть целый ассортимент вариантов - от личного кабинета на сайте местной электросети или водоканала до чат-ботов, мобильных приложений, сервисах в мессенджерах и пр.