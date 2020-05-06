Два старых смартфона Samsung оставили даже без ежемесячных обновлений

Выпущенные в 2017 году смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ отныне не будут получать ежемесячных обновлений безопасности - для них будут выпускаться лишь ежеквартальные апдейты, пишет GSMArena.

Об обновлении устройств до новейшей версии Android 10 речи также не идет, добавляет издание.

Смартфоны, выпущенные три года назад, изначально работали под управлением Android 7.0 Nougat и затем были обновлены до восьмой и девятой версий операционной системы.

Отметим, что флагман 2016 года, Galaxy S7 Duo, был полностью отключен от обновлений в апреле 2020 года - спустя четыре года с момента выхода. Два года аппарат получал ежемесячные обновления (включая крупные апдейты Android 7 и 8) и еще два года - квартальные.

Изначально в Samsung планировали прекратить выпуск ежеквартальных обновлений для Galaxy S7 Duo еще год назад, но затем это решение было пересмотрено - и смартфону добавили еще 10 месяцев "жизни".

Таким образом, можно предположить, что Galaxy S8 и S8+ будут поддерживаться по меньшей мере до 2021 года.