Двести деятелей культуры и науки призвали изменить жизнь после пандемии

Деятели мировой культуры и науки - всего порядка 200 человек - опубликовали открытое письмо во французской газете Le Monde, в котором призвали человечество кардинально изменить жизнь после пандемии, а не возвращаться к привычному образу жизни, который вредит окружающей среде.

Письмо в числе прочих подписали актеры Роберт де Ниро, Кейт Бланшетт, Моника Белуччи, Пенелопа Крус, режиссер Джим Джармуш, певица Мадонна, танцор Михаил Барышников, несколько десятков известных ученых, среди них - лауреаты Нобелевской премии, ряд писателей.

"Общество потребления привело нас к отрицанию самой жизни: жизни растений, животных и большого числа людей. Загрязнение, глобальное потепление и разрушение природной среды ставят мир на грань катастрофы", говорится в письме.

В письме подчеркивается, что "необходимая радикальная трансформация на всех уровнях требует решимости и смелости. Она не произойдет без масштабных и решительных намерений действовать. Мы должны действовать сейчас".