Египетские СМИ сообщили об открытии внутреннего туризма в стране

Египет открывает внутренний туризм с 15 мая. В курортных зонах возобновят работу отелей при строгом соблюдении требований минздрава страны. Для восстановления туристического сектора правительство начнет постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил информационный портал Al-Ahram.

"На первом этапе загрузка гостиниц должна сохраняться на уровне 25% с последующим ее увеличением до 50% к началу июня. Однако сделать это смогут только те отели, в которых строго будут соблюдаться все санитарные рекомендации. У нарушителей этого режима лицензии отзовут", - со ссылкой на издание пишет ТАСС.

В конце апреля Египетская федерация туризма обнародовала план безопасного функционирования гостиниц в условиях пандемии. Он предполагает тщательную дезинфекцию номеров и багажа въезжающих туристов, увеличение расстояния между столиками в ресторанах и ограничения по посадке, увеличение температуры воды в бассейнах. В отелях должен обязательно присутствовать врач, а весь персонал будет обязан соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и регулярно сдавать тесты на коронавирус. В отелях пока останутся закрытыми спа-центры, сауны и бани.

Из-за пандемии Египет объявил об изоляции от внешнего мира и отмене всех полетов за границу с 19 марта. Большинство отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе закрылись на карантин, а иностранные туристы покинули курорты. Число зараженных коронавирусом в Египте превысило семь тысяч человек.