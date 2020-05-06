Эксперт оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Можно ли дома заразиться коронавирусом и какова вероятность таких рисков? Об этом в интервью рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

"Вероятность подхватить коронавирус дома есть, но она низкая. В случае такого заражения болезнь у человека будет протекать по типу кишечной инфекции. Чтобы избежать рисков следует кипятить воду, тщательно мыть и проводить термическую обработку продуктов", - со ссылкой на Пятый канал пишет РИА Новости.

Чтобы максимально снизить риск инфицирования при контакте с носителями вируса, эксперт посоветовал носить маску, соблюдать дистанцию при общении, обрабатывать поверхности на которых могут "осесть" вирусы и следить за чистой рук. В России зарегистрировали уже больше 155 тысяч случаев заражения. Актуальная информация о ситуации с заболеваемостью в стране и мире на сайте стопкоронавирус.рф.