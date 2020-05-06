Эксперты оценили затраты на создание государственной лоцманской службы

Создание единой государственной лоцманской организации обойдется бюджету минимум в 15 миллиардов рублей, подсчитали в Национальном объединении лоцманских организаций (НОЛО). Представители отраслевого объединения сомневаются в целесообразности принятия законопроекта, который сейчас рассматривает Госдума.

Изменения предполагается внести в Кодекс торгового мореплавания РФ. Законопроект был внесен в Госдуму в январе этого года группой представителей Совета Федерации. Сенаторы предлагают закрепить в кодексе норму, согласно которой морские лоцманы могут быть исключительно штатными сотрудниками организации, находящейся в ведении "Росморпорта".

Ранее подобные инициативы уже обсуждались. В 2016 году схожий законопроект готовил Минтранс. В министерстве тогда утверждали, что частные лоцманы работают только в тех портах, где можно хорошо заработать, таких портов всего 15. А в портах, куда заходят лишь несколько небольших судов в месяц, лоцманские функции выполняет государство, и эта деятельность убыточна. Сейчас инициативу сенаторов в Минтрансе пока не обсуждают.

В НОЛО полагают, что законопроект противоречит действующему российскому законодательству. В частности, пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях" указывает на недопустимость сдерживания экономически оправданного перехода сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка, отмечают в отраслевом объединении. Согласно резолюции Международной морской организации (ИМО) A.159 (ЕS.IV) обязанность по организации лоцманской проводки не возлагается на государственные органы, как это приведено в пояснительной записке, а носит рекомендательный характер по некоторым опасным прибрежным районам, где лоцманская служба отсутствует, пояснили "РГ" в НОЛО.

Кроме того, для обновления лоцманского флота вновь созданной государственной лоцманской службе потребуется более 60 судов общей стоимостью порядка 10-15 миллиардов рублей, рассказал директор НОЛО Виктор Рябоконь. Так что утверждение инициаторов проекта о том, что его принятие не потребует дополнительных расходов, ошибочно, считает он. Для покрытия текущих расходов вновь созданной государственной лоцманской организации до того момента, когда ее доход от оказания лоцманских услуг сможет их возмещать в полном объеме, потребуются субсидии федерального бюджета, либо средства от других портовых сборов, целевых программ Минтранса, добавил Рябоконь.

В НОЛО настаивают на том, что вместо новой государственной службы нужно создать саморегулируемую организацию, которая будет контролировать деятельность частных лоцманов.