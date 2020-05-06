Эксперты оценили затраты на создание государственной лоцманской службы

Новости

В московском ресторане неизвестный с ножом украл булочки для бургеров 17:13
Поступления налогов в России упали на треть 17:11
Германия смягчает ограничения на социальные контакты 17:08
Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата страны по футболу 17:06
Прокуроры проверят информацию о непредоставлении помощи бизнесу в регионах 17:05
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца 17:05
Судьбой избитого в Заполярье ребенка занялась детский омбудсмен 17:05
А вас я попрошу остаться. Nissan опроверг информацию об уходе из Европы 17:00
Трое тульских детей получат лекарство за 94 млн рублей за счет бюджета 16:59
Медики бесплатно воспользовались паркингом Москвы более 1,5 тысячи раз 16:54
Собянин: Ситуация с коронавирусом не позволяет снять все ограничения с 12 мая 16:50
Глава Минэкономразвития рассказал об отсрочках по уплате налогов бизнесом 16:50
Котяков напомнил, как оформляется маткапил в беззаявительном порядке 16:50
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины 16:44
Врачи рассказали, о чем предупреждает неприятный запах изо рта 16:43
Президент поручил широко информировать граждан и бизнес о поддержке 16:41
Исследования не выявили передачу коронавируса от пассажира к пассажиру в полете 16:39
Доктор Мясников перечислил симптомы, при которых нужно звонить в скорую 16:36
В "ЕР" предложили льготы в вузах для детей пострадавших от COVID-19 медиков 16:21
Выплаты на ребенка из маткапитала могут получить более 3 млн семей 16:19
Госдума рассмотрит новый пакет мер по помощи гражданам и бизнесу 16:17
Оперная певица Аида Гарифуллина спела "Надежду" в честь врачей 16:14
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2" 16:09
Автомобильный рынок Британии рухнул до послевоенного уровня 16:05
В Петербурге подтверждены три новые смерти от коронавируса 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 17:11
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили затраты на создание государственной лоцманской службы

Текст: Евгений Гайва
Создание единой государственной лоцманской организации обойдется бюджету минимум в 15 миллиардов рублей, подсчитали в Национальном объединении лоцманских организаций (НОЛО). Представители отраслевого объединения сомневаются в целесообразности принятия законопроекта, который сейчас рассматривает Госдума.
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Изменения предполагается внести в Кодекс торгового мореплавания РФ. Законопроект был внесен в Госдуму в январе этого года группой представителей Совета Федерации. Сенаторы предлагают закрепить в кодексе норму, согласно которой морские лоцманы могут быть исключительно штатными сотрудниками организации, находящейся в ведении "Росморпорта".

Фото: Сергей Михеев
Минтранс подготовит выход беспилотных автомобилей на дороги

Ранее подобные инициативы уже обсуждались. В 2016 году схожий законопроект готовил Минтранс. В министерстве тогда утверждали, что частные лоцманы работают только в тех портах, где можно хорошо заработать, таких портов всего 15. А в портах, куда заходят лишь несколько небольших судов в месяц, лоцманские функции выполняет государство, и эта деятельность убыточна. Сейчас инициативу сенаторов в Минтрансе пока не обсуждают.

В НОЛО полагают, что законопроект противоречит действующему российскому законодательству. В частности, пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях" указывает на недопустимость сдерживания экономически оправданного перехода сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка, отмечают в отраслевом объединении. Согласно резолюции Международной морской организации (ИМО) A.159 (ЕS.IV) обязанность по организации лоцманской проводки не возлагается на государственные органы, как это приведено в пояснительной записке, а носит рекомендательный характер по некоторым опасным прибрежным районам, где лоцманская служба отсутствует, пояснили "РГ" в НОЛО.

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

Кроме того, для обновления лоцманского флота вновь созданной государственной лоцманской службе потребуется более 60 судов общей стоимостью порядка 10-15 миллиардов рублей, рассказал директор НОЛО Виктор Рябоконь. Так что утверждение инициаторов проекта о том, что его принятие не потребует дополнительных расходов, ошибочно, считает он. Для покрытия текущих расходов вновь созданной государственной лоцманской организации до того момента, когда ее доход от оказания лоцманских услуг сможет их возмещать в полном объеме, потребуются субсидии федерального бюджета, либо средства от других портовых сборов, целевых программ Минтранса, добавил Рябоконь.

В НОЛО настаивают на том, что вместо новой государственной службы нужно создать саморегулируемую организацию, которая будет контролировать деятельность частных лоцманов.

Экономика Транспорт Водный транспорт

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Мурашко: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу
Госдума рассмотрит новый пакет мер по помощи гражданам и бизнесу
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам