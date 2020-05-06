Эксперты подтвердили естественное происхождение COVID-19

Сейчас ВОЗ занимается поиском промежуточного звена - животного, через которое коронавирус передался от летучих мышей человеку. Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, они не получали никаких данных от американской стороны, касающихся возможного происхождения коронавируса. С точки зрения экспертов ВОЗ, американские заявления - лишь измышления, отметил он.

Отрадно и то, что все больше и больше американских экспертов и журналистов опровергают высказывания американской администрации о том, что коронавирус нового типа якобы является рукотворным и был создан в одной из биолабораторий Китая. Наблюдатели сходятся во мнении, что этими заявлениями команда Трампа попросту хочет отвлечь внимание от своей неспособности сдержать распространение инфекции в США.

Нью-йоркский новостной портал BuzzFeed прямо пишет, что цель сторонников теорий заговора вокруг коронавируса состоит лишь в погоне за политической выгодой. Напомним, недавно на новостном сайте Fox News была размещена информация о том, что "нулевой пациент" с COVID-19 работал в биолаборатории в Ухане. BuzzFeed считает, что развивая "уханьскую теорию заговора", Трамп и его сторонники ищут "козла отпущения", провоцируя все новые и новые слухи.

Старший научный сотрудник Центра глобального развития Джереми Конындык отмечает: сейчас нет никаких доказательств того, что коронавирус был произведен в лаборатории. Необоснованным является и версия о том, что инфекция могла быть случайно или намеренно распространена из лаборатории, заявил ученый. С ним согласился профессор департамента микробиологии и иммунологии Колумбийского университета Винсент Раканиелло. Он считает, что защитники теории заговора, просто не знают, о чем говорят. "Вирус никто искусственно не создавал, об этом говорит его геном", - сказал профессор.

Один из членов группы Белого дома по борьбе с пандемией COVID-19, директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи также отверг теорию искусственного происхождения коронавируса. По его словам, анализ коронавирусного генома четко доказывает, что вирус передался от животных к человеку.

Доцент иммунологии и микробиологии в Исследовательском институте Скриппса (США) Кристиан Андерсен в своей статье также указал, что группа ученых сравнила геном нового коронавируса с семью другими коронавирусами, включая SARS и MERS. "Наш анализ ясно показывает, что коронавирус нового типа не является искусственно созданным вирусом или специально направленным вирусом", - говорится в статье доцента.

Основываясь на мнениях экспертов BuzzFeed отмечает, что Трамп и его сторонники стремятся к широкому распространению теорий заговора о происхождении коронавируса в китайской лаборатории. Их цель - извлечь политическую выгоду из происходящего.