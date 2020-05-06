Получить неквалифицированную подпись может любой человек с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг. Ключи для верификации подписи будут формироваться там же, в личном кабинете. С помощью этой подписи можно будет также заключать договоры аренды федерального имущества и совершать другие действия, перечень которых составит минкомсвязь.

Практика использования электронных подписей широко распространена, говорит Оксана Курочкина, управляющий партнер компании "Право для бизнеса". Бизнес предпочитает оформлять квалифицированную подпись в специальных удостоверяющих центрах. Это дает ему доступ к широкому спектру государственных сервисов.

Однако обычному человеку большая часть из них не нужна. Поэтому получить небольшое количество услуг через неквалифицированную подпись становится очень удобным инструментом, особенно в период пандемии. Речь может идти о низкорискованных операциях, например оформлении налогового вычета после покупки имущества.

"Сомнения вызывает пункт о возможности совершения сделок, - говорит Оксана Курочкина. - Уже неоднократно фиксировались случаи фальсификации путем повторного использования электронной подписи клиента. Так что здесь очень важна степень защиты".