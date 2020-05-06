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Рубрика: Экономика

Широким росчерком

Подать налоговую декларацию можно на госуслугах
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(8151)
На портале госуслуг физлица смогут подавать налоговую декларацию и подписывать документы по трудоустройству с помощью неквалифицированной электронной подписи. Пока - в рамках эксперимента, он стартует с 1 июня и продлится год.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Получить неквалифицированную подпись может любой человек с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг. Ключи для верификации подписи будут формироваться там же, в личном кабинете. С помощью этой подписи можно будет также заключать договоры аренды федерального имущества и совершать другие действия, перечень которых составит минкомсвязь.

Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков разработано для регионов

Практика использования электронных подписей широко распространена, говорит Оксана Курочкина, управляющий партнер компании "Право для бизнеса". Бизнес предпочитает оформлять квалифицированную подпись в специальных удостоверяющих центрах. Это дает ему доступ к широкому спектру государственных сервисов.

Однако обычному человеку большая часть из них не нужна. Поэтому получить небольшое количество услуг через неквалифицированную подпись становится очень удобным инструментом, особенно в период пандемии. Речь может идти о низкорискованных операциях, например оформлении налогового вычета после покупки имущества.

"Сомнения вызывает пункт о возможности совершения сделок, - говорит Оксана Курочкина. - Уже неоднократно фиксировались случаи фальсификации путем повторного использования электронной подписи клиента. Так что здесь очень важна степень защиты".

Экономика Финансы Налоги Правительство Минкомсвязь Государственные интернет-услуги

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