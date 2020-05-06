Еврокомиссия: Мировая экономика сократится на три процента

Мировая экономика из-за пандемии коронавируса сократится в 2020 году на 3 процента. Об этом заявил 6 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне, выступая с презентацией весеннего прогноза Еврокомиссии (ЕК).

Он отметил, что такое падение превышает ущерб от финансового кризиса 2008-2009 годов и что восстановление экономики начнется лишь в 2021 году.

В частности, падение ВВП 19 стран зоны евро в нынешнем году составит 7,75 процента, что является антирекордом. В 2021 году авторы весеннего прогноза ЕК ожидают в этих странах рост в 6,25 процента.

Самым высоким будет дефицит бюджетов Испании и Италии.

Госдолг стран еврозоны вырастет с 86 процентов до 102,7 процента. Лидером в данном случае может оказаться Греция с размером госдолга 196,4 процента ВВП (в 2019 году у нее было 176,6 процента), а также Италия, 158,9 процента и 134,8 процента соответственно.