Федор Смолов прошел тест на коронавирус в "Сельте"

Российский футболист Федор Смолов посетил офис своего нынешнего клуба - "Сельты". Об этом сообщают испанские СМИ.

Смолов и его партнер по команде датчанин Пионе Систо прошли тест на коронавирус после возвращения в Виго. Теперь они должны некоторое время остаться на карантине в качестве меры предосторожности.

Напомним: Смолов вернулся в Испанию из России во вторник, 5 мая. По прибытии в Виго Федор дал интервью, в котором, в частности, заявил о желании остаться в "Сельте" на следующий сезон. Аренда форварда "Локомотива" в "Сельте" рассчитана до конца июня этого года.