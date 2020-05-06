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Рубрика: Спорт

СМИ: Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко

Текст: Максим Домчев
Фигуристка Александра Трусова решила сменить тренера и перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Об этом Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, причиной для такого шага со стороны 15-летней спортсменки стало недовольство своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

В настоящее время Тутберидзе находится в США вместе со своей дочерью - фигуристкой Дианой Дэвис. Она помогает ей обустроиться после переезда и начать тренировки. Из-за этого, по словам источника издания, Тутберидзе не находится на связи со своими подопечными.

"Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки", - сообщил источник издания.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Сам двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отказался комментировать эту информацию.

"Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два", - сказал Плющенко Sport24.

В нынешнем сезоне на чемпионате Европы 2020 года в Граце Трусова стала третьей, уступив другим фигуристкам группы Тутберидзе - Алене Косторной и Анне Щербаковой.

Спорт Фигурное катание

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