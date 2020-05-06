Французы за время изоляции набрали по 2,5 килограмма лишнего веса

Согласно исследованию французского института изучения общественного мнения Ifop, за время изоляции 57 процентов населения Франции набрали лишний вес, тогда как 29 процентов похудели.

В среднем получается, что каждый житель республики набрал по 2,5 килограмма лишнего веса. Причиной этому стало снижение физической активности, стресс, более частые приемы пищи и алкоголя. Так, 42 процента опрошенных стали чаще употреблять аперитивы, а 20 процентов - шоколад.

При этом безработные, люди с низким образованием и с низкими доходами набирают вес быстрее. Также это относится к тем, кто живет большими семьями.

42 процента французов стали уделять больше времени готовке, в том числе выпечке хлеба и приготовлению йогуртов.

29 процентов опрошенных рассчитывают после начала снятия ограничений с 11 мая вернуться к более сбалансированной диете.