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06.05.2020 12:26
Рубрика: В мире

Французы за время изоляции набрали по 2,5 килограмма лишнего веса

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/Rafael Yahgobzadeh Фото: AP Photo/Rafael Yahgobzadeh
Фото: AP Photo/Rafael Yahgobzadeh

Согласно исследованию французского института изучения общественного мнения Ifop, за время изоляции 57 процентов населения Франции набрали лишний вес, тогда как 29 процентов похудели.

Фото: Tobias Schwarz / AFP
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В среднем получается, что каждый житель республики набрал по 2,5 килограмма лишнего веса. Причиной этому стало снижение физической активности, стресс, более частые приемы пищи и алкоголя. Так, 42 процента опрошенных стали чаще употреблять аперитивы, а 20 процентов - шоколад.

При этом безработные, люди с низким образованием и с низкими доходами набирают вес быстрее. Также это относится к тем, кто живет большими семьями.

42 процента французов стали уделять больше времени готовке, в том числе выпечке хлеба и приготовлению йогуртов.

29 процентов опрошенных рассчитывают после начала снятия ограничений с 11 мая вернуться к более сбалансированной диете.

В мире Европа Франция

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